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26.10.2026 14:58

Basketgate: Αρνήθηκαν τις κατηγορίες Τσαρούχα και Κορομηλάς – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

26.10.2026 14:58
tsarouxa

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Η Βάσω Τσαρούχα ολοκλήρωσε την απολογία της στον ανακριτή, όπου σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε τις καταγγελίες σε βάρος της.

Η διαιτητής κατηγορείται για δωροδοκία και δωροληψία για 13 αγώνες τους οποίους φέρεται να συμμετέχει στο στήσιμό τους, έναντι του ποσού των 5.000 ευρώ για ορισμένα παιχνίδια, ενώ για άλλα, το ποσό που φέρεται να έλαβε, είναι άγνωστο.

Μετά την Τσαρούχα, στον ανακριτή πέρασε ο Τάσος Πηλοϊδης, ο τελευταίος από τους έξι κατηγορούμενους, ώστε να απολογηθεί με τη σειρά του.

Μετά το απόγευμα αναμένεται η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για τη τύχη τους. Να θυμίσουμε ότι οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι (Βαγγέλης Λιόλιος, Γιώργος Μαυραγάνης, Πέτρος Παπαπέτρου) έχουν ήδη προφυλακιστεί.

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Τα 13 παιχνίδια για τα οποία κατηγορείται η Βάσω Τσαρούχα για την υπόθεση των στημένων

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