Ακροβασία Βρούτση: Ζήτησε από την ομάδα Λιόλιου και όχι από διοίκηση πρωτοδικείου να κάνει άμεσα εκλογές στην ΕΟΚ- Ερωτήματα για το αδιάβλητο της διαδικασίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η σύσταση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση για άμεσες εκλογές στην ΕΟΚ, θα μπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως μια κίνηση που εμπεριέχει το στοιχείο του ρίσκου.

Ρίσκο από την άποψη ότι ναι μεν συντομεύει τις διαδικασίες σε σχέση με μια προσωρινή διοίκηση από το Πρωτοδικείο, από την άλλη όμως είναι αμφίβολο αν η κίνηση αυτή, θα βοηθήσει τελικά την ΕΟΚ ή θα παρατείνει το αδιέξοδο, καθώς δημιουργεί ερωτήματα για το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού έδειξε μάλλον ατολμία και έκανε μισό βήμα για την πλήρη κάθαρση της ΕΟΚ από το σύστημα Λιόλιου. Αφήνει τους συνεργάτες του προφυλακισμένου με βαρύτατες κατηγορίες πρώην προέδρου να κουμαντάρουν την Ομοσπονδία, θέτοντας τους απλά ένα σύντομο χρονικό όριο για εκλογές.

Αλλά αν τις εκλογές τις κάνει ουσιαστικά η ομάδα Λιόλιου, πώς μπορούν να υπάρξουν εγγυήσεις για την αντικειμενικότητα;

«Δηλαδή τις εκλογές θα τις κάνουν ο Παπανικολάου, ο Σβερκούνος, ο Ευαγγέλου και η Δασκαλάκη;» αναρωτιούνταν άνθρωποι του μπάσκετ που γνωρίζουν τα της ομοσπονδίας και έχουν την κακή εμπειρία του 3024 με τις τότε ηλεκτρονικές εκλογές.

Το ερώτημα είναι εάν και πώς πιστεύει ο υφυπουργός ότι μπορεί να ξεπεραστεί το σκάνδαλο που ρίχνει σκιές στην ΕΟΚ και θα αποκαθαρθεί η ομοσπονδία από το σύστημα Λιόλιου και όχι μόνο από τον Λιόλιο.

Διαβάστε επίσης:

Φασούλας για εκλογή Λιόλιου στην ΕΟΚ: «Υπήρχαν 100 – 200 ψηφοδέλτια πανομοιότυπα σταυρωμένα – Αρνήθηκαν να δώσουν τα στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας» (video)

Τα 13 παιχνίδια για τα οποία κατηγορείται η Βάσω Τσαρούχα για την υπόθεση των στημένων

Βαγγέλης Λιόλιος: Καταπέλτης το σκεπτικό της προφυλάκισης – «Δρούσε χωρίς κανέναν δισταγμό», φόβοι για νέα εγκλήματα