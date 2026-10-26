«Free Palestine» φώναξαν 60.000 άνθρωποι σε δωρεάν συναυλία των Turnstile απέναντι από τον Λευκό Οίκο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το βραβευμένο με Grammy ροκ συγκρότημα Turnstile από τη Βαλτιμόρη έδωσε μια δωρεάν συναυλία το Σάββατο στο Μνημείο της Ουάσινγκτον στην Ουάσινγκτον, προσελκύοντας χιλιάδες ανθρώπους για να υποστηρίξουν τους ανθρώπους στη Γάζα, το Σουδάν και τον Λίβανο.

Οι πύλες έκλεισαν αφού το πλήθος έφθασε στο όριο, αλλά κόσμος συγκεντρώθηκε από κι έξω από τα κιγκλιδώματα για να παρακολουθήσει τη συναυλία.

Turnstile at the Washington Monument today, a benefit show raising money for humanitarian aid in Palestine, Sudan, and Lebanon [📹: Ayman Abdeldayem] https://t.co/Rjejfx6ETk — Stereogum (@stereogum) October 24, 2026

Η συναυλία υποστήριξε τις προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της Human Concern International. Τα έσοδα προορίζονταν για την παροχή τροφίμων, νερού, ιατρικής περίθαλψης και στέγης σε άτομα που επλήγησαν από τις συγκρούσεις.

Στη Γάζα, ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές και εκτοπισμούς. Το Σουδάν έχει βυθιστεί σε εμφύλιο πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασαν μάχες μεταξύ των Σουδανικών Ενόπλων Δυνάμεων και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης, εκτοπίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους και συμβάλλοντας στην εκτεταμένη πείνα. Στον Λίβανο, οι μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ έχουν εκτοπίσει κατοίκους και έχουν καταστρέψει υποδομές, δημιουργώντας πρόσθετες ανθρωπιστικές ανάγκες.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, ο frontman των Turnstile, Brendan Yates, ευχαρίστησε το πλήθος και αναφέρθηκε στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το The Banner.

«Είμαστε τόσο ευγνώμονες που μεγαλώσαμε από αυτή τη σκηνή, μια σκηνή που μας δίδαξε ότι η μουσική δεν αντανακλά μόνο τον καλλιτέχνη που τη δημιουργεί, αλλά και τους ανθρώπους και τον κόσμο και τον πόνο και τη χαρά που την περιβάλλουν», είπε ο Yates.

Στη συνέχεια, φώναξε τους σκοπούς που υποστήριζε η συναυλία.

«Αρκετά δυνατά για να το ακούσει και ο Λευκός Οίκος: Ελεύθερη Παλαιστίνη! Ελεύθερο Σουδάν! Ελεύθερος Λίβανος!» είπε ο Yates.

Το συγκρότημα ερμήνευσε περίπου 15 τραγούδια, συμπεριλαμβανομένων των “Birds” και “Never Enough”, καθώς και των τραγουδιών “Blackout” και “Holiday” που ήταν υποψήφια για Grammy.

🇵🇸Calls for Palestinian freedom echoed in Washington Thousands of concertgoers at a Turnstile show in Washington chanted "Free Palestine!", creating a powerful display of solidarity with the Palestinian people at the foot of the Washington Monument. https://t.co/bZ0d4fdJzA — Sprinter Press (@Sprinter_Press) October 26, 2026

Τον Φεβρουάριο του 2026, οι Turnstile κέρδισαν βραβεία Grammy για την καλύτερη metal ερμηνεία για το “Birds” και το καλύτερο ροκ άλμπουμ για το “Never Enough”. Το συγκρότημα έλαβε επίσης υποψηφιότητες για την καλύτερη ροκ ερμηνεία και το καλύτερο ροκ τραγούδι για το “Never Enough”, καθώς και για την καλύτερη εναλλακτική μουσική ερμηνεία για το “Seein’ Stars”.

Οι Turnstile σχηματίστηκαν στη Βαλτιμόρη το 2010. Η τρέχουσα σύνθεση του συγκροτήματος περιλαμβάνει τους Yates στα φωνητικά, τους Pat McCrory και Meg Mills στην κιθάρα, τον Franz Lyons στο μπάσο και τον Daniel Fang στα ντραμς.

Διαβάστε επίσης:

Αντίο Δημήτρη Τσατσούλη…

«Μια Κανονική Μέρα» με την Ευαγγελία Μουμούρη στο Θέατρο Έργον – Σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια (Video/Photos)

Eric Bauza: Πέθανε στα 46 του ο άνθρωπος πίσω από τις φωνές των Bugs Bunny και Daffy Duck