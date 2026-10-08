Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις παρά την εκεχειρία – Νεκρός 21χρονος Ισραηλινός στρατιώτης, ο 17ος από τον Ιούνιο

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Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας του Ιουνίου, το Ισραήλ εξακολουθεί να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος του Λιβάνου, διατηρώντας ανοιχτό ένα πολεμικό μέτωπο με βαρύ ανθρώπινο απολογισμό. Ένας 21χρονος Ισραηλινός στρατιώτης έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης στον νότιο Λίβανο, την ώρα που οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 4.300 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές της Βηρυτού.

Νεκρός Ισραηλινός στρατιώτης κοντά στον ποταμό Λιτάνι

Τον θάνατο ενός στρατιώτη και τον τραυματισμό άλλων τριών ανακοίνωσαν την Πέμπτη (8/10) οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), επιβεβαιώνοντας το περιστατικό που σημειώθηκε στη διάρκεια στρατιωτικής δραστηριότητας στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο θάνατος δεν προήλθε από εχθρικά πυρά, αλλά από ανατροπή στρατιωτικού οχήματος τύπου Humvee, κοντά στον ποταμό Λιτάνι.

Ο νεκρός ταυτοποιήθηκε ως ο 21χρονος Ελιάβ Χαΐμ Τσαφαλμούς, ο οποίος έγινε ο 17ος Ισραηλινός στρατιώτης που χάνει τη ζωή του στον Λίβανο μετά την επίτευξη της εκεχειρίας τον Ιούνιο.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη παρουσία και επιχειρησιακή δραστηριότητα των ισραηλινών δυνάμεων σε λιβανικό έδαφος, παρά τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Εκεχειρία στα χαρτιά, ισραηλινές επιθέσεις στην πράξη

Η συμφωνία του Ιουνίου προέβλεπε κατάπαυση του πυρός και σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, υπό την προϋπόθεση του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, παράλληλα με την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στις νότιες περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, παρά τη μείωση της έντασης που ακολούθησε την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου, οι ισραηλινές επιθέσεις δεν έχουν σταματήσει, ενώ η στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

Η ισραηλινή κυβέρνηση επικαλείται την απειλή που, όπως υποστηρίζει, εξακολουθεί να συνιστά η Χεζμπολάχ για την εθνική ασφάλεια της χώρας, προκειμένου να δικαιολογήσει τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το αποτέλεσμα, πάντως, είναι ότι ο Λίβανος παραμένει αντιμέτωπος με συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις, παρά την ύπαρξη συμφωνίας που είχε ως στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

Πάνω από 4.300 νεκροί από τις ισραηλινές επιχειρήσεις

Η νέα πολεμική αναμέτρηση συνδέεται με την απόφαση της Χεζμπολάχ να εκτοξεύσει ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου 2026, ενέργεια για την οποία η οργάνωση κατηγορείται ότι παρέσυρε τον Λίβανο σε έναν ευρύτερο πόλεμο.

Η επίθεση της Χεζμπολάχ πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών.

Ακολούθησε εκτεταμένη ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο, με αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις, οι συνέπειες των οποίων εξακολουθούν να είναι καταστροφικές για τη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των λιβανικών αρχών, περισσότεροι από 4.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις ισραηλινές επιχειρήσεις που ακολούθησαν την κλιμάκωση του Μαρτίου.

Ο ιδιαίτερα βαρύς αυτός απολογισμός αποτυπώνει το ανθρώπινο κόστος ενός πολέμου που, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες και τη συμφωνία εκεχειρίας, δεν έχει οδηγηθεί σε οριστικό τερματισμό.

Κάγια Κάλας: Κίνδυνος «κενού ασφαλείας» εάν αποχωρήσει η UNIFIL

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον συνεχιζόμενης αστάθειας, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, τάχθηκε υπέρ της παράτασης της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL).

Η ισχύουσα εντολή της αποστολής λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, με την προοπτική αποχώρησής της να προκαλεί ανησυχία για την κατάσταση ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, όπου εξακολουθούν να επιχειρούν ισραηλινές δυνάμεις.

Η Κάλας προειδοποίησε ότι η αποχώρηση των κυανόκρανων, χωρίς την ύπαρξη αποτελεσματικού μηχανισμού που θα διαδεχθεί την αποστολή, ενδέχεται να δημιουργήσει «κενό ασφαλείας» στην περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η διατήρηση διεθνούς παρουσίας είναι κρίσιμη για την αποτροπή νέας κλιμάκωσης και την ενίσχυση της δυνατότητας του λιβανικού κράτους να ασκεί έλεγχο στο σύνολο της επικράτειάς του.

Η σχετική συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όσο το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις και διατηρεί στρατιωτικές δυνάμεις εντός του Λιβάνου, με την εφαρμογή της εκεχειρίας και την προοπτική σταθερότητας στα νότια της χώρας να παραμένουν αβέβαιες.

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