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22.10.2026 09:10

BBC: Καταργεί δυο κανάλια κι ένα ραδιόφωνο και απολύει τουλάχιστον άλλους 100 εργαζόμενους

22.10.2026 09:10
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credit: AP

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Τα BBC Three και BBC Scotland καθώς και το BBC Radio 4 Extra από την άνοιξη του 2027 θα απωλέσουν την κλασική γραμμική μετάδοσή τους, γίνονται πιο «ευέλικτα». Ειδικά τα δύο επίγειας μετάδοσης κανάλια μετασχηματίζονται σε ιντερνετικά και  θα συνεχίσουν αποκλειστικά από την υπηρεσία streaming, BBC iPlayer.

Ο ραδιοσταθμός όμως δεν την γλιτώνει. Το BBC Radio 4 Extra – που πρωτολειτούργησε το 2002 ως BBC7- και με περιεχόμενο από κυρίως αρχειακό υλικό (κωμωδίες, θεατρικά έργα, αφηγήσεις βιβλίων, ντοκιμαντέρ και παιδικές εκπομπές), αν και δημοφιλές, κλείνει οριστικώς. Το περιεχόμενο του θα μεταφερθεί στο BBC Sounds.

Οι διαρθρωτικές αυτές ενέργειες είναι μέρος ενός master plan του ραδιοτηλεοπτικού κολοσσού του Η.Β. με προάγγελο μαζικές απολύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί το 2024, με απώτερο συνολικό σκοπό την εξοικονόμηση μισού δισ. λιρών σε βάθος τριετίας- με έναρξη το 2026 – και συρρίκνωση του έμψυχου δυναμικού του κατά 2.000 άτομα.

Το BBC δεν έχει διευκρινίσει πόσα χρήματα θα εξοικονομηθούν ειδικά από το κλείσιμο των τριών σταθμών.

Ο γενικός διευθυντής του BBC, Ματ Μπρίτιν, αποδίδει τις αποφάσεις στην ανάγκη περιορισμού των λειτουργικών δαπανών και προσαρμογής στις νέες συνήθειες τηλεθέασης, καθώς το κοινό, ιδιαίτερα οι νεότερες ηλικίες, στρέφεται ολοένα περισσότερο στις υπηρεσίες κατά παραγγελία – στις ιντερνετικές πλατφόρμες περιεχομένου διαρκούς ροής, με άλλα λόγια.

Στο μεταξύ θα πέσει «τσεκούρι» και στο BBC News. Μαζί με την κατάργηση των τριών Μέσων ανακοινώθηκαν απολύσεις τουλάχιστον 100 εργαζόμενων από το BBC News και άλλων 10 στη Σκωτία. Η νέα διευθύντρια του BBC News, Ρέιτσελ Τζαπ, ανακοίνωσε ότι με τις απολύσεις αυτές εκτιμάται ότι θα θα εξοικονομιθούν 5,5 εκατ. λίρες.

Οι αποφάσεις προκαλούν αντιδράσεις εργαζομένων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, που προειδοποιούν για περιορισμό της δημόσιας ενημέρωσης, απώλεια εξειδικευμένου προσωπικού και δυσκολότερη πρόσβαση ορισμένων τηλεθεατών στις υπηρεσίες του BBC.

Το συνδικάτο Equity εκφράζει επίσης ανησυχία για απώλεια εισοδήματος καλλιτεχνών από τη μείωση των ραδιοφωνικών επαναλήψεων, ενώ η διοίκηση προαναγγέλλει νέες περικοπές στις ειδήσεις και σε άλλες υπηρεσίες μέσα στους επόμενους μήνες.

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