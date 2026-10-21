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21.10.2026 17:48

Το «Σόι σου» στην κορυφή της τηλεθέασης και την Τρίτη (20/10)

21.10.2026 17:48
tileorasi

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Χθες (20/10), όπως και τη Δευτέρα (19/10), σχεδόν αναμενόμενο ήταν το επεισόδιο από το «Σόι σου» να καταφέρει την υψηλότερη τηλεθέαση της ημέρας. Υψηλή απήχηση είχε και το επαναληπτικό επεισόδιο της κωμικής σειράς καταστάσεων.

Δεύτερη σε δημοτικότητα εκπομπή ήταν το επεισόδιο της σειράς «Μπλε ώρες». 

Τέταρτη σε προτιμήσεις ήταν η σειρά «Κρίνο και αγκάθι» του ΑΝΤ1 η οποία σχημάτισε αρραγές «μπλοκ» με τον «Εκατομμυριούχο», όπως φαίνεται και στο τηλεβαρόμετρο της Nielsen.

Σε γενικές γραμμές υπερίσχυσαν την Τρίτη (20/10) στις επιλογές του κοινού οι προτάσεις των Alpha και ΑΝΤ1. Το STAR εκπροσωπήθηκε από τον «Τροχό της τύχης» και το Mega έδωσε το «παρών» στο Top 10 της ημέρας με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 18:25
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