MEGA: Νέο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» μαζί με την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ανήμερα της επετείου της 28ης Οκτωβρίου το Mega θα μεταδώσει το δεύτερο «Αλ Τσαντίρι νιουζ» της νέας σεζόν. Τη γνωστή ώρα.

Ο Λάκης Λαζόπουλος έχει πολύ υλικό προς αξιοποίηση από την επικαιρότητα και την ειδησεογραφία.

Οργανώνει αναζήτηση διπλωματικού συνομιλητή και πάλι θα έχει απρόσμενο καλλιτέχνη καλεσμένο.

Για το νέο «Αλ Τσαντίρι νιούζ» ο Λαζόπουλος και ο σταθμός προϊδεάζουν με το τρέιλερ που έδωσαν στη δημοσιότητα.

Διαβάστε επίσης:

«True Detective»: Nicolas Cage και Antonio Banderas ενώνουν τις δυνάμεις τους στον πέμπτο κύκλο της σειράς (video)

Το Netflix εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα του Μουντιάλ 2030 για Ισπανία – Ανδόρα

ΣΠΟΡ FM TV: Το περιεχόμενο της πλατφόρμας προσβάσιμο πλέον από… παντού