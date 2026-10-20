MEGA: Νέο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» μαζί με την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

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Ανήμερα της επετείου της 28ης Οκτωβρίου το Mega θα μεταδώσει το δεύτερο «Αλ Τσαντίρι νιουζ» της νέας σεζόν. Τη γνωστή ώρα.
Ο Λάκης Λαζόπουλος έχει πολύ υλικό προς αξιοποίηση από την επικαιρότητα και την ειδησεογραφία.
Οργανώνει αναζήτηση διπλωματικού συνομιλητή και πάλι θα έχει απρόσμενο καλλιτέχνη καλεσμένο.
Για το νέο «Αλ Τσαντίρι νιούζ» ο Λαζόπουλος και ο σταθμός προϊδεάζουν με το τρέιλερ που έδωσαν στη δημοσιότητα.
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