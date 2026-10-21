MEGA: Επαναφέρει από Δευτέρα «Το νησί», τη θρυλική σειρά των τεσσάρων εκατ. ευρώ

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Θεωρείται μια από τις πιο ακριβές παραγωγές μυθοπλασίας στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης η σειρά «Το νησί» σε σενάριο Μιρέλλας Παπακοινόμου, σκηνοθεσία Θοδωρή Παπαδουλάκη και- εντυπωσιακά- σκηνικά Αντώνη Χαλκιά- δημιούργησε ένα ολόκληρο χωριό στην Άνω Ελούντα-, καθώς το κόστος της ανήλθε στα σχεδόν τέσσερα εκατ. ευρώ. Λόγω των απαιτητικών γυρισμάτων στην Κρήτη, των σκηνικών εποχής και του πολυπληθούς καστ, το κόστος ανά επεισόδιο ήταν στα- πάνω κάτω- 160.000 ευρώ.

Η πολύκροτη σειρά, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ, που για πρώτη φορά στα ελληνικά τηλεοπτικά χρονικά έθετε ευθέως σε εξέχουσα θέση στο τηλεοπτικό κάδρο ένα κοινωνικό ζήτημα- ταμπού ακόμα και σε πρόσφατους καιρούς, επανέρχεται στο Mega.

Μια ιστορία ύμνος στη ζωή και στη δύναμη του ανθρώπου που ταξιδεύει τον τηλεθεατή στις συναρπαστικές ζωές των ανθρώπων της από το 1939 ως τις μέρες μας αλλά και στα όμορφα αλλά και άγρια τοπία της Κρήτης.

Μια ιστορία για το μεγαλείο του ανθρώπου που καταφέρνει ακόμα κι όταν η μοίρα δείχνει το πιο ανελέητο πρόσωπό της να βρει τη δύναμη που χρειάζεται για να αγαπήσει, να ονειρευτεί, να ζήσει.

Δεκαέξι χρόνια έπειτα από την πρώτη μετάδοση της η συγκλονιστική ιστορία της σειράς «Το νησί» θα αρχίσει να ξετυλίγεται ξανά από την ερχόμενη Δευτέρα (26/10) στις 23.10 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη την ίδια ώρα.

Το 2010, η 18χρονη Αλέξις Φίλντινγκ (Ευγενία Δημητροπούλου) από τη Βρετανία λαχταρά να μάθει τα πάντα για το παρελθόν της μητέρας της, Σοφίας, που εκείνη τόσα χρόνια έκρυβε για την πραγματική της οικογένεια από το νησί της Κρήτης στην Ελλάδα.

Γνωρίζει μόνον ότι η μητέρα της μεγάλωσε σ’ ένα μικρό χωριό της Κρήτης προτού φύγει οριστικά για το Λονδίνο. Όταν η Αλέξις αποφασίζει να επισκεφθεί την Κρήτη, η Σοφία της δίνει ένα γράμμα για μια παλιά της φίλη και της υπόσχεται πως απ’ αυτή θα μάθει την αλήθεια. Έτσι ταξιδεύει στη γενέτειρα της μητέρας της, την Κρήτη. Εκεί βρίσκει την κυρα-Φωτεινή (Όλγα Δαμάνη), η οποία γνώριζε τη μητέρα της και της διηγείται την ιστορία της οικογενείας της. Έκπληκτη η Αλέξις ανακαλύπτει πως η ζωή της οικογενείας της συνδέεται άμεσα με το μικρό και εγκαταλελειμμένο νησί της Σπιναλόγκας – την πρώην αποικία των λεπρών.

Μέσα από τις αφηγήσεις της ηλικιωμένης Φωτεινής, η Αλέξις θα μάθει την ιστορία της προγιαγιάς Ελένης, της δυνατής και δοτικής δασκάλας της Πλάκας αλλά και των κοριτσιών της, της γλυκιάς, ευαίσθητης Μαρίας και της όμορφης και φιλόδοξης Άννας. Και γύρω απ’ αυτές τις εξαιρετικές γυναίκες, κάποιοι άνδρες ξεχωριστοί, γενναίοι, δυνατοί, γεμάτοι ορμή και πάθος. Άνδρες που με την παρουσία τους σημάδεψαν τις ζωές τους φέρνοντας τον έρωτα, την αγάπη, την παρηγοριά, το χαμό ή τη λύτρωση.

Για την ιστορία, η συγγραφέας είχε αρνηθεί προτάσεις από το Χόλιγουντ επειδή φοβόταν ότι η ιστορία θα αλλοιωνόταν. Έδωσε τα δικαιώματα στο Mega επειδή βεβαιώθηκε ότι θα σεβόταν απόλυτα την πραγματική ιστορία της Σπιναλόγκας και των ανθρώπων της.

Καθώς η πλοκή του βιβλίου δεν επαρκούσε για να καλύψει 26 επεισόδια, η Παπαοικονόμου, σε συνεργασία με τη Χίσλοπ, πρόσθεσε νέους χαρακτήρες και επιπλέον ιστορίες. Έκανε επίσης βαθιά έρευνα σε ιστορικά αρχεία και μαρτυρίες προκειμένου να αποδώσει με ακρίβεια τη ζωή των χανσενικών (λεπρών) στο νησί.

Με περίπου ενάμιση χρόνο προεργασίας και σκηνοθετικής έρευνας, τέσσερις μήνες κατασκευής σκηνικών, 260 ημέρες γυρισμάτων, 83 βασικούς και 777 βοηθητικούς ηθοποιούς, καθώς και περισσότερα από 2.000 ειδικά εφέ για την απεικόνιση της νόσου και του περάσματος του χρόνου, «Το Νησί» επαναπροσδιόρισε τους όρους παραγωγής στην Ελλάδα.

Το πρώτο επεισόδιο μεταδόθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2010. Η τηλεθέαση «εκτοξεύτηκε στο Θεό», σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen.

Οι ερμηνείες των ηθοποιών συγκλονιστικές. Πρωταγωνιστούν: Στέλιος Μάινας, Κατερίνα Λέχου, Γιούλικα Σκαφιδά, Ευγενία Δημητροπούλου, Τάσος Νούσιας, Μαρία Πρωτόπαππα, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Αιμίλιος Χειλάκης, Φιλαρέτη Κομνηνού, Γιάννης Στάνκογλου, Θόδωρος Κατσαφάδος, Ορφέας Αυγουστίδης, Αννίτα Κούλη, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Ντίνα Μιχαηλίδη, Γρηγόρης Ορφανουδάκης, Νίκος Ορφανός, Όλγα Δαμάνη, Νεκτάριος Λουκιανός, Κατερίνα Μισιχρόνη, Μαργαρίτα Πανουσοπούλου, Πέτρος Αλατζάς, Μανώλης Χουρδάκης, Μιχάλης Αεράκης, Μελίνα Βαμβακά, Μαρινέλλα Βλαχάκη, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Αντιγόνη Αλικάκου, Μαριάνθη Μενεγάκη, Μάνος Πετούσης, Χρόνης Σαπουτζάκης, Διαμαντής Φαλέγγος, Δημήτρης Καλογεράκης, Σωτήρης Δούβρης, Ράσμι Σούκουλη, Νεφέλη Κουρή, Γιώργος Ηλιάδης, Πέτρος Μαυροματίδης, Οδυσσέας Σαβόπουλος, Στέλιος Βέργος, Κώστας Φραντζεσκάκης, Μανώλης Κωνσταντακάκης, Κλειώ Φανουράκη, Λευτέρης Μποτονάκης, Dan Stevens, Μαρία Τσισμενάκη, Σόλωνας Κατσικανδαράκης, Αντώνης Περαντωνάκης, Στέλιος Ψαρουδάκης, Δομίνικος Ταβερναράκης, ‘Ιαν Χίσλοπ, και τα παιδιά: Αναστασία Τσιλιμπίου, Μάνος Τσαγκαράκης, Ιφιγένεια Τζόλα, Ρενέ Τζόλα, Αντύπας Νταμοτσίδης, Καλλίστη Μπερταχά, Δέσποινα Μαυροειδή , Εβελίνα Κουτουλάκη , Γεωργία Πριμιτάκη, Μιλτιάδης Γιαβρίδης, Γιάννης Σφακιανός, Μανώλης Χρονάκης, Ορφέας Φιλιππάκης, Γιώργος Αμαραντίδης, Διαμαντένια Μπερταχά, Δέσποινα Κιαπέκου

Η μουσική της σειράς είναι του Μίνωα Μάτσα και το τραγούδι των τίτλων «Εισαι εσύ ο άνθρωπος μου» σε στιχους Σπύρου Περιστέρη ερμηνεύει η Ανδριάνα Μπάμπαλη



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