search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 12:33
search
MENU CLOSE
MEDIA

Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

21.10.2026 12:07

MEGA: Στη «μάχη» τηλεθέασης  και η σειρά «Νταντά της γειτονιάς» με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση – Πρεμιέρα την άλλη Πέμπτη (29/10) 

21.10.2026 12:07
ntanta-geitonias-skiadaresis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι πρεμιέρες δεν έχουν τελειωμό, που λέει ο λόγος. Το Mega προσθέτει στο πρόγραμμα του και στην τυπολογία της ελληνικής μυθοπλασίας την κοινωνική κωμική σειρά «Νταντά της γειτονιάς»  η οποία θα κάνει ντεμπούτο στη «μάχη» της τηλεθέασης την άλλη Πέμπτη στις 21.00.

Εκείνη την ημέρα και ώρα μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα «έπαιζαν» τα επεισόδια από την αξιοπρόσεκτη κωμική περιπετειώδη σειρά «Κάμπινγκ».

Η ουσία της ιστορίας στη «Νταντά της γειτονίας», το σενάριο της οποίας γράφουν οι Λαμπρινή Σκρέκα και Ζωή Κοϊβαρη σε επιμέλεια Δήμητρας Τσόλκα και σκηνοθεσία Διονύση Φερεντίνου, είναι ότι η οικογένεια δεν ορίζεται πάντα από τον βιολογικό δεσμό, αλλά από την ανάγκη μας να προσφέρουμε και να δεχτούμε αγάπη. 

Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται ο Γιάννης, ένας κατηφής συνταξιούχος δάσκαλος ο οποίος προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες του μετά την απώλεια της συζύγου του , που τον κάνει ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης

Ένα γραφειοκρατικό λάθος σε ένα κοινωνικό πρόγραμμα εθελοντισμού τον «στέλνει» να κάνει τη…  νταντά στο σπίτι της Χριστίνας μιας  εργαζόμενης νεαρής μητέρας- την υποδύεται η Ρένα Λύκου–  που παλεύει να ανταποκριθεί στις καθημερινές υποχρεώσεις της και να μεγαλώσει μόνη τα δύο της παιδιά.

Ο ερχομός και η «εγκατάσταση»  του Γιάννη σε αυτό το θορυβώδες σπιτικό θα αποτελέσει την αφορμή για μια σειρά από διασκεδαστικές συγκρούσεις. Η αυστηρή πειθαρχία του Γιάννη έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με το χαοτικό πρόγραμμα της οικογένειας της Χριστίνας, δημιουργώντας απίθανες παρεξηγήσεις. 

Ωστόσο, μέσα από την καθημερινή τριβή, οι δύο αντίθετοι κόσμοι τους θα αρχίσουν να συγκλίνουν και οι συγκρούσεις θα δώσουν θέση στην αμοιβαία κατανόηση. 

Πρωταγωνιστούν επίσης οι  Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κρίτα, Βάνα Ραμπότα,  Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αντώνης Γιαννακός, Μελίνα Πολυζώνη και οι μικροί Αμαρυλλίς Καπίρη και Φίλιππος Ιωάννου.

Τα επεισόδια της σειράς θα μεταδίδονται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21.00, σύμφωνα με τον σταθμό. 

Διαβάστε επίσης

Ιορδάνης Χασαπόπουλος για τα συλλαλητήρια: «Κάποιοι ονειρεύονται να γίνουμε Γαλλία, ψυχραιμία» (Video)

Getty Images: Αίτηση πτώχευσης και έξοδος από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Warner Bros.: Πώς βρέθηκαν τα 81 δισ. δολάρια για την εξαγορά – Τα δάνεια του Λάρι Έλισον και οι μετοχές Tesla και SpaceX

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kentro new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανεκπαιδευτικά Συλλαλητήρια: Με πανό στα γαλλικά και μπαλόνια η πορεία μαθητών και φοιτητών – Συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Κρήτη

ektafi_amaliada-3-2
ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Συνελήφθησαν τα δύο αδέλφια που έθαψαν τη μητέρα τους σε χωράφι – Έγινε εκταφή της σορού

dune3_1803_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Dune: Part Three»: Το νέο teaser για το επικό φινάλε της τριλογίας του Denis Villeneuve (photos/videos)

papastavrou
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπασταύρου: Κανένα μέτρο επιδότησης ρεύματος στον ορίζοντα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν δεν δοθεί έγκριση από Κομισιόν

novacinema_adv
ADVERTORIAL

Η μουσική βιογραφία «Song Sung Blue» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gynaika-ilikia-new
ΥΓΕΙΑ

Εμμηνόπαυση: Πώς να επιβραδύνεις την απώλεια οστικής μάζας μετά τα 55

tourkoliviko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πανηγυρίζει ο Σαντάμ Χαφτάρ για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου – Χαιρετίζει την απόφαση η Άγκυρα, «νομικά αβάσιμη» λέει η Αθήνα

tileorasi
MEDIA

Δεν θέλει και ερώτημα ποιο ήταν πρώτο σε τηλεθέαση πρόγραμμα της Δευτέρας (19/10)

evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

GPO: Κάτω από 30% η Νέα Δημοκρατία, στο 2,6% η διαφορά ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, δεν μπαίνει στη Βουλή η Καρυστιανού

tourkoliviko-mnimonio-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Ψυχρολουσία για την Αθήνα και προσπάθεια διαχείρισης της – νέας – κρίσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 12:32
kentro new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανεκπαιδευτικά Συλλαλητήρια: Με πανό στα γαλλικά και μπαλόνια η πορεία μαθητών και φοιτητών – Συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Κρήτη

ektafi_amaliada-3-2
ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Συνελήφθησαν τα δύο αδέλφια που έθαψαν τη μητέρα τους σε χωράφι – Έγινε εκταφή της σορού

dune3_1803_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Dune: Part Three»: Το νέο teaser για το επικό φινάλε της τριλογίας του Denis Villeneuve (photos/videos)

1 / 3