MEGA: Στη «μάχη» τηλεθέασης  και η σειρά «Νταντά της γειτονιάς» με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση – Πρεμιέρα την άλλη Πέμπτη (29/10) 

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Οι πρεμιέρες δεν έχουν τελειωμό, που λέει ο λόγος. Το Mega προσθέτει στο πρόγραμμα του και στην τυπολογία της ελληνικής μυθοπλασίας την κοινωνική κωμική σειρά «Νταντά της γειτονιάς» η οποία θα κάνει ντεμπούτο στη «μάχη» της τηλεθέασης την άλλη Πέμπτη στις 21.00.

Εκείνη την ημέρα και ώρα μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα «έπαιζαν» τα επεισόδια από την αξιοπρόσεκτη κωμική περιπετειώδη σειρά «Κάμπινγκ».

Η ουσία της ιστορίας στη «Νταντά της γειτονίας», το σενάριο της οποίας γράφουν οι Λαμπρινή Σκρέκα και Ζωή Κοϊβαρη σε επιμέλεια Δήμητρας Τσόλκα και σκηνοθεσία Διονύση Φερεντίνου, είναι ότι η οικογένεια δεν ορίζεται πάντα από τον βιολογικό δεσμό, αλλά από την ανάγκη μας να προσφέρουμε και να δεχτούμε αγάπη.

Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται ο Γιάννης, ένας κατηφής συνταξιούχος δάσκαλος ο οποίος προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες του μετά την απώλεια της συζύγου του , που τον κάνει ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.

Ένα γραφειοκρατικό λάθος σε ένα κοινωνικό πρόγραμμα εθελοντισμού τον «στέλνει» να κάνει τη… νταντά στο σπίτι της Χριστίνας μιας εργαζόμενης νεαρής μητέρας- την υποδύεται η Ρένα Λύκου– που παλεύει να ανταποκριθεί στις καθημερινές υποχρεώσεις της και να μεγαλώσει μόνη τα δύο της παιδιά.

Ο ερχομός και η «εγκατάσταση» του Γιάννη σε αυτό το θορυβώδες σπιτικό θα αποτελέσει την αφορμή για μια σειρά από διασκεδαστικές συγκρούσεις. Η αυστηρή πειθαρχία του Γιάννη έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με το χαοτικό πρόγραμμα της οικογένειας της Χριστίνας, δημιουργώντας απίθανες παρεξηγήσεις.

Ωστόσο, μέσα από την καθημερινή τριβή, οι δύο αντίθετοι κόσμοι τους θα αρχίσουν να συγκλίνουν και οι συγκρούσεις θα δώσουν θέση στην αμοιβαία κατανόηση.

Πρωταγωνιστούν επίσης οι Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κρίτα, Βάνα Ραμπότα, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αντώνης Γιαννακός, Μελίνα Πολυζώνη και οι μικροί Αμαρυλλίς Καπίρη και Φίλιππος Ιωάννου.

Τα επεισόδια της σειράς θα μεταδίδονται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21.00, σύμφωνα με τον σταθμό.

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