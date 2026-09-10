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10.09.2026 12:02

Mega: Ο φωτογραφικός φακός αποκαλύπτει τι γίνεται στα γυρίσματα της σειράς «Νταντά της γειτονιάς»

10.09.2026 12:02
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«Γεύση» από την ιδιαίτερη ενέργεια που γεννιέται στους φυσικούς χώρους  γυρισμάτων της νέας κωμικής σειράς «Νταντά της γεσιτονιάς» του Mega, καθώς ξεδιπλώνεται μια ιστορία γεμάτη πηγαίο χιούμορ, αλλά και αληθινή συγκίνηση δίνει ο φωτογραφικός φακός που «τρύπωσε» και απαθανάτισε στιγμές από ό,τι συμβαίνει όταν οι κάμερες δεν «γράφουν».

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης κάνει τον Γιάννη, έναν ένας σχολαστικό συνταξιούχο δάσκαλο που προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, μετά τον θάνατο  της συζύγου του.

Ένα γραφειοκρατικό λάθος τον εντάσσει αναπάντεχα σε ένα πρόγραμμα φροντίδας παιδιών και τον στέλνει ως «νταντά» στο σπίτι της Χριστίνας- την κάνει η Ρένα Λύκου– μιας δυναμικής αλλά πελαγωμένης μητέρας, η οποία πασχίζει να τα βγάλει πέρα μόνη της με τη δουλειά και τα δύο της παιδιά: την επτάχρονη κόρη της και το μόλις ενός έτους μωρό της.

Μέσα από τις καθημερινές κόντρες και την τριβή, οι ήρωες θα αρχίσουν σταδιακά να ρίχνουν τις άμυνές τους. Θα συνειδητοποιήσουν ότι η ουσιαστική φροντίδα και η αγάπη μπορούν να δημιουργήσουν έναν ισχυρό οικογενειακό δεσμό, ακόμα κι αν αυτός δεν βασίζεται στη συγγένεια.

Πρωταγωνιστούν: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κρίτα, Βάνα Ραμπότα, Ρένα Λύκου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αντώνης Γιαννακός, Μελίνα Πολυζώνη και η μικρή Μελίνα Πίστη.

Σκηνοθετεί ο Διονύσης Φερεντίνος, σε σενάριο Λαμπρινής ΣκρέκαΖωής Κοϊβάρη και επιμέλεια σεναρίου από την  Δήμητρα Τσόλκα.

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