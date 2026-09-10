Το Start-Stop μειώνει πραγματικά την κατανάλωση ή φθείρει μπαταρία και μίζα;

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Το Start-Stop υπάρχει πλέον στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα, όμως αρκετοί οδηγοί το απενεργοποιούν φοβούμενοι ότι επιβαρύνει τη μπαταρία και τη μίζα. Τελικά, αξίζει να το αφήνουμε ενεργό;

Το σύστημα Start-Stop έχει γίνει σχεδόν αυτονόητο στον εξοπλισμό των σύγχρονων αυτοκινήτων. Σταματά τον κινητήρα όταν το όχημα παραμένει ακίνητο, για παράδειγμα σε ένα κόκκινο φανάρι, και τον επανεκκινεί όταν ο οδηγός είναι έτοιμος να κινηθεί ξανά. Η θεωρία είναι απλή: όσο ο κινητήρας δεν λειτουργεί, δεν καταναλώνει καύσιμο στο ρελαντί.

Στην πράξη όμως πολλοί οδηγοί αναρωτιούνται εάν το όφελος στην κατανάλωση αξίζει τις δεκάδες επανεκκινήσεις μέσα στην ημέρα και εάν αυτές τελικά μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μίζας ή της μπαταρίας. Η απάντηση είναι ότι το Start-Stop πράγματι μπορεί να μειώσει την κατανάλωση, κυρίως μέσα στην πόλη, αλλά τα αυτοκίνητα που διαθέτουν το σύστημα είναι σχεδιασμένα ειδικά για να αντέχουν αυτή τη λειτουργία.

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