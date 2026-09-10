search
ΠΕΜΠΤΗ 10.09.2026 12:48
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2026 12:15

Το Start-Stop μειώνει πραγματικά την κατανάλωση ή φθείρει μπαταρία και μίζα;

10.09.2026 12:15
start-stop-engine_aftokinito_1009_1920-1080_new
credit: unsplash

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το Start-Stop υπάρχει πλέον στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα, όμως αρκετοί οδηγοί το απενεργοποιούν φοβούμενοι ότι επιβαρύνει τη μπαταρία και τη μίζα. Τελικά, αξίζει να το αφήνουμε ενεργό;

Το σύστημα Start-Stop έχει γίνει σχεδόν αυτονόητο στον εξοπλισμό των σύγχρονων αυτοκινήτων. Σταματά τον κινητήρα όταν το όχημα παραμένει ακίνητο, για παράδειγμα σε ένα κόκκινο φανάρι, και τον επανεκκινεί όταν ο οδηγός είναι έτοιμος να κινηθεί ξανά. Η θεωρία είναι απλή: όσο ο κινητήρας δεν λειτουργεί, δεν καταναλώνει καύσιμο στο ρελαντί.

Στην πράξη όμως πολλοί οδηγοί αναρωτιούνται εάν το όφελος στην κατανάλωση αξίζει τις δεκάδες επανεκκινήσεις μέσα στην ημέρα και εάν αυτές τελικά μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μίζας ή της μπαταρίας. Η απάντηση είναι ότι το Start-Stop πράγματι μπορεί να μειώσει την κατανάλωση, κυρίως μέσα στην πόλη, αλλά τα αυτοκίνητα που διαθέτουν το σύστημα είναι σχεδιασμένα ειδικά για να αντέχουν αυτή τη λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Αλάρμ και διπλοπαρκάρισμα: Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Η Mazda στην 90ή ΔΕΘ

Το Audi A2 e-tron είναι το πιο αποδοτικό μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της γερμανικής εταιρείας (photos/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kim_kori_ap
ΚΟΣΜΟΣ

Τελικά, πόσα παιδιά έχει ο Κιμ Γιονγκ Ουν;

mazonakis–new
LIFESTYLE

«Θέλω να γίνω τραγουδιστής» – Σπάνιο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη από την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση το 1994

theo-james
LIFESTYLE

Theo James: Ο πρωταγωνιστής του «The Gentlemen», η συγκινητική ιστορία του Έλληνα παππού του και η έκκληση για την προστασία των προσφύγων

KARNEADOU_IATREIO
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η κατάθεση της γιατρού στην Αστυνομία – «Είχε έρθει μια μέρα πριν, ήταν σε κακή κατάσταση»

latinopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε η Λατινοπούλου θέλει συνεργασία με τη ΝΔ – «Με το ζόρι δεν θα συζητάμε αυτό το θέμα συνέχεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής: Τον χειμώνα θα λέμε πάμε να βάλουμε με 2 ευρώ βενζίνη – 70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

mentilimpar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Τέλος ο Μεντιλίμπαρ - «Οι κύκλοι κάποτε κλείνουν»

mazwnakis black
ΕΛΛΑΔΑ

Τα κρίσιμα ερωτήματα πίσω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 10.09.2026 12:48
kim_kori_ap
ΚΟΣΜΟΣ

Τελικά, πόσα παιδιά έχει ο Κιμ Γιονγκ Ουν;

mazonakis–new
LIFESTYLE

«Θέλω να γίνω τραγουδιστής» – Σπάνιο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη από την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση το 1994

theo-james
LIFESTYLE

Theo James: Ο πρωταγωνιστής του «The Gentlemen», η συγκινητική ιστορία του Έλληνα παππού του και η έκκληση για την προστασία των προσφύγων

1 / 3