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10.09.2026 12:09

Τέμπη: Τον Νοέμβριο η δίκη για την διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας

10.09.2026 12:09
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Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου θα εκδικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η υπόθεση της διαχείρισης του βιντεοληπτικου υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που είχε αναβληθεί τον περασμένο Απρίλιο.

Κατηγορούμενοι είναι ο πρόεδρος του ΟΣΕ το βράδυ του δυστυχήματος, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ που τον διαδέχτηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2025 και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017.

Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι η υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και η ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, 2023-2025) και η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, 2020-2023).

Να σημειωθεί πως η δίκη είχε αναβληθεί τον περασμένο Απρίλιο μετά την δήλωση αποχής της τότε προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων που είχαν πραγματοποιηθεί κατασχέθηκε ψηφιακό υλικό σχετικό με το δυστύχημα από τις συσκευές των δικαστικών πραγματογνωμόνων της κύριας δίκης οι οποίοι είναι και μάρτυρες στη δίκη για τα βίντεο.

Αντίγραφα αυτού του υλικού δόθηκαν έπειτα από αίτημα και σε συνηγόρους που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη συγκεκριμένη δίκη.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στα τρία πρόσωπα αφορούν κατά περίπτωση την μη προσκόμιση του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η πλήρης ανάκτηση του υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας όταν αυτό παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή το καλοκαίρι του 2023.

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