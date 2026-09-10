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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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10.09.2026 12:24

Σχεδόν 7 στα 10 καινούργια αυτοκίνητα είναι SUV – Γιατί τα επιλέγουν

10.09.2026 12:24
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Τα SUV έχουν κατακτήσει την ελληνική αγορά αυτοκινήτου και πλέον δεν αποτελούν μία ακόμη κατηγορία, αλλά την πρώτη επιλογή για τη μεγάλη πλειονότητα των αγοραστών.

Κοιτάζοντας κανείς τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, δύσκολα δεν θα παρατηρήσει την αλλαγή. Τα κλασικά hatchback, sedan και station wagon υποχωρούν και τη θέση τους παίρνουν ολοένα περισσότερα SUV και crossover, από μικρά μοντέλα πόλης μέχρι πολυτελή αυτοκίνητα μεγάλων διαστάσεων. Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την εικόνα. Τον Ιούλιο του 2026 τα SUV αντιπροσώπευσαν το 69,4% των ταξινομήσεων καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

Με απλά λόγια, σχεδόν 7 στα 10 νέα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μέσα στον συγκεκριμένο μήνα ανήκαν σε κάποια κατηγορία SUV. Και δεν πρόκειται για συγκυριακό φαινόμενο. Στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 το μερίδιό τους διαμορφώθηκε στο 66% της αγοράς, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2025 ήταν 61,3%. Πώς όμως φτάσαμε στο σημείο σχεδόν δύο στα τρία νέα αυτοκίνητα ολόκληρης της χρονιάς να είναι SUV;

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