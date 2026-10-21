ΜΜΕ ΗΠΑ: Εννέα στους 10 ενημερώνονται ψηφιακά- Σε άνοδο τα σόσιαλ μίντια και οι ψηφιακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

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Σε ένα κατακερματισμένο περιβάλλον Μέσων Ενημέρωσης με αναρίθμητες πηγές πληροφόρησης, οι ειδησεογραφικές συνήθειες των Αμερικανών έχουν αλλάξει δραματικά στον 21ο αιώνα. Ως κάποιο βαθμό, δείχνουν την τάση στην εξέλιξη των πραγμάτων.

Άλλωστε ο κλάδος των ΜΜΕ στις ΗΠΑ συνιστά βαριά βιομηχανία καθώς έχει επιδραστικότητα και διαμορφώνει τάσεις.

Η συντριπτική πλειονότητα των Αμερικανών πολιτών ενημερώνεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, , ανατρέποντας τα παραδοσιακά μοντέλα ενημέρωσης του 21ου αιώνα.

Το 88% των ενηλίκων στις ΗΠΑ ενημερώνεται τουλάχιστον μερικές φορές μέσω ψηφιακών συσκευών (έξυπνα κινητά, υπολογιστές, τάμπλετ), με το 59% να το κάνει συστηματικά, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Pew Research Center, τον μη κερδκοσκοπικό μη κομματικό Οργανισμό/δεξαμενή σκέψης που διενεργεί κοινωνικές έρευνες.

Η μετάβαση στην ψηφιακή ενημέρωση έχει μειώσει σημαντικά την απήχηση της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και των εντύπων.

Η τηλεόραση εμφανίζεται δεύτερη πιο δημοφιλής πηγή πληροφόρησης καθώς την επιλέγει το 63% των Αμερικανών μερικές φορές, ενώ μόλις τρείς στους 10 εμφανίζονται να ενημερώνονται μέσω εκείνης συχνά.

Ραδιόφωνο και Τύπος καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Μόλις ένας (12%) δηλώνει ότι ενημερώνεται από το ραδιόφωνο και ένα 6% των πολιτών κατευθύνεται στον Τύπο (εφημερίδες και περιοδικά) για να μάθει τι συμβαίνει στην χώρα του και τον κόσμο.

Σε μια ιστορική καμπή για το αμερικανικό μιντιακό οικοσύστημα, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και οι πλατφόρμες βίντεο, όπως το You Tube, έχουν ξεπεράσει την τηλεόραση ως η βασική πηγή πληροφόρησης.

Τα ενημερωτικά sites, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι μηχανές αναζήτησης αποτελούν πλέον τις κύριες ψηφιακές πύλες πρόσβασης στην ενημέρωση των Αμερικανών πολιτών.

Σόσιαλ μίντια και μηχανές αναζήτησης καταγράφουν σημαντική άνοδο σε σχέση με το 2025. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, περισσότεροι από τους μισούς ενηλίκους στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν σταθερά αυτούς τους τρεις διαύλους για να μαθαίνουν τις ειδήσεις.



Παράλληλα, το αναδυόμενο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) εδραιώνεται με ταχύτατους ρυθμούς ως νέα πηγή πληροφόρησης, καθώς το ποσοστό των Αμερικανών που ενημερώνονται μέσω chatbots (όπως το ChatGPT ή το Google Gemini) εκτινάχθηκε στο 15% το καλοκαίρι του 2026, σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση από το 9% που είχε καταγραφεί το 2025.

Εν τω μεταξύ το 54% των Αμερικανών δηλώνει ότι λαμβάνει ειδήσεις από τα social media, αφήνοντας πίσω τα τηλεοπτικά δίκτυα που συγκεντρώνουν το 50%.

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