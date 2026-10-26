Ανδρουλάκης: Η επανεκλογή Λούλα ισχυρή απάντηση στο τραμπικό μοντέλο και στην ακροδεξιά

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«Η επανεκλογή του Λούλα στην προεδρία της Βραζιλίας αποτελεί μια μεγάλη πολιτική νίκη για τον βραζιλιάνικο λαό, ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι πολίτες κάθε χώρας καθορίζουν την πορεία της και το μέλλον τους», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτησή του για την εκλογική νίκη του Βραζιλιάνου προέδρου. Συμπλήρωσε πως πρόκειται για «μια ισχυρή απάντηση στο τραμπικό μοντέλο άσκησης πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και στην ακροδεξιά».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, η πρόσβαση όλων στην υγεία και την παιδεία, η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας είναι οι προϋποθέσεις για μια κοινωνία με περισσότερη δικαιοσύνη, ελευθερία, αξιοπρέπεια και ισότητα. «Χρέος των προοδευτικών δυνάμεων είναι να εκφράζουν γνήσια τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας», υπογράμμισε καταλήγοντας ο κ. Ανδρουλάκης.

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