search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.10.2026 11:01
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.10.2026 10:28

Τσίπρας για εκλογή Λούλα: «Μεγάλη νίκη της δημοκρατίας απέναντι στον αυταρχισμό»

26.10.2026 10:28
alexis-tsipras (2)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Νίκη της δημοκρατίας απέναντι στον αυταρχισμό, της ελπίδας απέναντι στον φόβο, της κοινωνικής δικαιοσύνης απέναντι στην πολιτική του μίσους και των ανισοτήτων» χαρακτηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας τη θριαμβευτική νίκη του Λούλα στις εκλογές στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, «ο αγώνας του Λούλα μάς απέδειξε ότι αυτή η δυσμενής εξέλιξη μπορεί να αποτραπεί όταν η Αριστερά υπερασπίζεται τη δημοκρατία, αντιμετωπίζει τις ανισότητες και δίνει απαντήσεις στις ανάγκες της κοινωνίας. Όταν κάνει πράξη την κοινωνική προστασία και τον αγώνα ενάντια στη φτώχεια».

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

Η νίκη του Λούλα απέναντι στον Μπολσονάρο είναι μια μεγάλη νίκη της δημοκρατίας απέναντι στον αυταρχισμό, της ελπίδας απέναντι στον φόβο, της κοινωνικής δικαιοσύνης απέναντι στην πολιτική του μίσους και των ανισοτήτων.

Σε μια εποχή ανόδου της Ακροδεξιάς, ο αγώνας του Λούλα μας απέδειξε ότι αυτή η δυσμενής εξέλιξη μπορεί να αποτραπεί όταν η Αριστερά υπερασπίζεται τη δημοκρατία, αντιμετωπίζει τις ανισότητες και δίνει απαντήσεις στις ανάγκες της κοινωνίας. Όταν κάνει πράξη την κοινωνική προστασία και τον αγώνα ενάντια στη φτώχεια.

Η νίκη του Λούλα δίνει δύναμη σε όσους αγωνίζονται για έναν κόσμο ειρήνης, συνεργασίας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Για όλους τους λαούς που αποφασίζουν κυρίαρχα για το μέλλον τους, χωρίς την κηδεμονία των ισχυρών.

Διαβάστε επίσης:

Βορίδης: Άλλο Καραμανλής άλλο Σαμαράς – Ο δεύτερος κάνει κόμμα και θέλει να ρίξει την κυβέρνηση

Χάρης Δούκας για τις εκλογές τη Σερβία: Νίκη για ένα δυναμικό Κίνημα Πολιτών που εμπνέει μόνο αισιοδοξία

Σακελλαρίδης για νίκη Λούλα: Την Ιστορία τη γράφουν οι λαοί, όχι τα τσιράκια του Τραμπ και του Ρούμπιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
seires new
MEDIA

Alpha: Κάνει τα κουμάντα του για να έχει «Άρωμα» – Σειρά με σκληρά κοινωνικό θέμα και Μουμούρη – Παπανικολάου σε πρώτους ρόλους

tsarouxa koromilas piloidis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην Ευελπίδων Τσαρούχας, Πηλοϊδης και Κορομηλάς για να απολογηθούν στον ανακριτή

karampeti-new
LIFESTYLE

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Ο σεξισμός είναι διάχυτος παντού – Ακόμα και οι διαφορές στις αμοιβές μας είναι τεράστιες»

skertsos_vroutsis_opadiki-via_0207_3
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βρούτσης: Ξεκινούν οικονομικοί έλεγχοι στην ΕΟΚ, «παγώνει» η χρηματοδότηση μέχρι νεοτέρας

CoffeeIsland
ΕΛΛΑΔΑ

Coffee Island: Η ανακοίνωση της αλυσίδας μετά την προφυλάκιση Λιόλιου – «Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papaioannou dikigoros lioliou
ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Σφοδρή αντίδραση του δικηγόρου Λιόλιου μετά την απόφαση - «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε»

paraskevopoulou1
MEDIA

Αντριάνα Παρασκευοπούλου: «Χτύπησε το τηλέφωνο 3 λεπτά πριν βγω στον αέρα και με ενημέρωσαν – Έχω ένα κενό στο μυαλό μου» (Video)

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: «Ούτε με τον Τσουρό μας χώρισε το "απέναντι", ούτε τη Γιάμαλη θα δω ποτέ ανταγωνιστικά»

mandra
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική - Πλημμύρισε η Μάνδρα, έντονα προβλήματα στην Δυτική Αττική (video)

ekloges-vrazilia
ΚΟΣΜΟΣ

Φιάσκο στις εκλογές στη Βραζιλία: Έδωσαν 2ωρη παράταση στις κάλπες ενώ είχε ήδη αρχίσει η καταμέτρηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.10.2026 11:00
seires new
MEDIA

Alpha: Κάνει τα κουμάντα του για να έχει «Άρωμα» – Σειρά με σκληρά κοινωνικό θέμα και Μουμούρη – Παπανικολάου σε πρώτους ρόλους

tsarouxa koromilas piloidis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην Ευελπίδων Τσαρούχας, Πηλοϊδης και Κορομηλάς για να απολογηθούν στον ανακριτή

karampeti-new
LIFESTYLE

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Ο σεξισμός είναι διάχυτος παντού – Ακόμα και οι διαφορές στις αμοιβές μας είναι τεράστιες»

1 / 3