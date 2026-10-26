Τσίπρας για εκλογή Λούλα: «Μεγάλη νίκη της δημοκρατίας απέναντι στον αυταρχισμό»

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«Νίκη της δημοκρατίας απέναντι στον αυταρχισμό, της ελπίδας απέναντι στον φόβο, της κοινωνικής δικαιοσύνης απέναντι στην πολιτική του μίσους και των ανισοτήτων» χαρακτηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας τη θριαμβευτική νίκη του Λούλα στις εκλογές στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, «ο αγώνας του Λούλα μάς απέδειξε ότι αυτή η δυσμενής εξέλιξη μπορεί να αποτραπεί όταν η Αριστερά υπερασπίζεται τη δημοκρατία, αντιμετωπίζει τις ανισότητες και δίνει απαντήσεις στις ανάγκες της κοινωνίας. Όταν κάνει πράξη την κοινωνική προστασία και τον αγώνα ενάντια στη φτώχεια».

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

Η νίκη του Λούλα απέναντι στον Μπολσονάρο είναι μια μεγάλη νίκη της δημοκρατίας απέναντι στον αυταρχισμό, της ελπίδας απέναντι στον φόβο, της κοινωνικής δικαιοσύνης απέναντι στην πολιτική του μίσους και των ανισοτήτων.

Σε μια εποχή ανόδου της Ακροδεξιάς, ο αγώνας του Λούλα μας απέδειξε ότι αυτή η δυσμενής εξέλιξη μπορεί να αποτραπεί όταν η Αριστερά υπερασπίζεται τη δημοκρατία, αντιμετωπίζει τις ανισότητες και δίνει απαντήσεις στις ανάγκες της κοινωνίας. Όταν κάνει πράξη την κοινωνική προστασία και τον αγώνα ενάντια στη φτώχεια.

Η νίκη του Λούλα δίνει δύναμη σε όσους αγωνίζονται για έναν κόσμο ειρήνης, συνεργασίας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Για όλους τους λαούς που αποφασίζουν κυρίαρχα για το μέλλον τους, χωρίς την κηδεμονία των ισχυρών.

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