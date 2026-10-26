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26.10.2026 09:16

Σακελλαρίδης για νίκη Λούλα: Την Ιστορία τη γράφουν οι λαοί, όχι τα τσιράκια του Τραμπ και του Ρούμπιο

26.10.2026 09:16
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«Τεράστια» χαρακτήρισε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, την ιστορική νίκη του Λούλα στις εκλογές της Βραζιλίας.

Όπως αναφέρει μαζί με τον Λούλα νίκησαν όλοι οι άνθρωποι που αγωνίζονται για κοινωνική δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, ειρήνη και δημοκρατία.

«Την Ιστορία τη γράφουν οι λαοί. Όχι τα τσιράκια τους. Μπράβο Λούλα! Μπράβο στον λαό της Βραζιλίας».

Η ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη

Η νίκη του Λούλα απέναντι στον Μπολσονάρο είναι τεράστια. Και ακόμα μεγαλύτερη είναι η χαρά μας!

Στη Βραζιλία συγκρούστηκαν δύο κόσμοι.

Από τη μία, ο κόσμος της εργασίας, του μόχθου, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας.

Από την άλλη, ο κόσμος της διαφθοράς, των ανισοτήτων, του αυταρχισμού, του μίσους για τους φτωχούς και της τοξικότητας.

Ο κόσμος του Λούλα απέναντι στον κόσμο του Μπολσονάρο.

Και νίκησε ο πρώτος.

Μαζί του νίκησαν όλοι οι άνθρωποι που αγωνίζονται για κοινωνική δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, ειρήνη και δημοκρατία.

Απέναντι στον Τραμπ, στον Μασκ, στην πανίσχυρη μηχανή των αλγορίθμων και της παραπληροφόρησης, στα ακροδεξιά δίκτυα της Βραζιλίας, της Λατινικής Αμερικής και των ΗΠΑ.

Στο Δυτικό Ημισφαίριο, που τόσο πολύ απασχολεί τον Τραμπ και τον Ρούμπιο, η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής θα τους θυμίζει κάτι πολύ απλό:

Την Ιστορία τη γράφουν οι λαοί. Όχι τα τσιράκια τους.

Μπράβο Λούλα!

Μπράβο στον λαό της Βραζιλίας!

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