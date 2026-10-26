Βικτώρια Δέλλα: «Η μαμά μου δεν έφυγε από τη ζωή εξαιτίας του καρκίνου του μαστού» – Tο βίντεο που ανέβασε η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το δικό της μήνυμα με αφορμή τον μήνα ευαισθητοποίησης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού θέλησε να στείλει η Βικτώρια Δέλλα, πέντε μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα.

Μέσα από ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 18χρονη μίλησε για την πρόληψη, τη στήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, αλλά και τη σημασία της κατανόησης απέναντι στις δυσκολίες του περιβάλλοντος του νοσούντα.

Αναφερόμενη στις σκέψεις που της έχουν δημιουργήσει τα προσωπικά της βιώματα, θέλησε να αποσαφηνίσει -μεταξύ άλλων- πως η μητέρα της δεν έφυγε από τη ζωή εξαιτίας του καρκίνου του μαστού, διαψεύδοντας σχετικές πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει.

«Με αφορμή τον Οκτώβριο, τον μήνα που είναι αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, μια ασθένεια που απασχολεί πολλές γυναίκες, σκέφτηκα πως σήμερα, μια μέρα που έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για μένα, θα ήθελα να δώσω κι εγώ με τη σειρά μου το δικό μου μήνυμα. Ένιωσα λοιπόν την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Ένα μήνυμα που δεν αφορά μόνο τον καρκίνο, αλλά όλες τις ασθένειες, τους ανθρώπους που δοκιμάζονται και κυρίως τη σημασία του να στεκόμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον. Ο Οκτώβριος μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε περισσότερο για τον καρκίνο του μαστού, για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Πιστεύω όμως ότι είναι εξίσου σημαντικό να θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε ασθένεια υπάρχει ένας άνθρωπος, μία οικογένεια και μία καθημερινότητα που μπορεί να αλλάξει ξαφνικά» είπε αρχικά.

«Μέσα από τα δικά μου βιώματα έχω καταλάβει ότι ο καρκίνος είναι μια πολύ δύσκολη δοκιμασία, όπως όμως είναι και πολλές άλλες ασθένειες. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με χρόνιες παθήσεις, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά και άνθρωποι που περνούν δυσκολίες τις οποίες δεν μπορούμε να αντιληφθούμε απλώς κοιτάζοντάς τους. Δεν γνωρίζουμε πάντα τι μπορεί να κρύβεται πίσω από ένα χαμόγελο, μια σιωπή και μια καθημερινή συνήθεια. Και εδώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου λέει συχνά ο μπαμπάς μου. Ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβεται πίσω από την πόρτα ενός σπιτιού. Γιατί πολλές φορές τα προβλήματα και οι δυσκολίες μένουν πίσω από κλειστές πόρτες, δεν τα βλέπουμε, δεν τα γνωρίζουμε και ίσως να μην τα μάθουμε ποτέ, γι’ αυτό καλό είναι να μην κρίνουμε κανέναν χωρίς να ξέρουμε τι πραγματικά περνάει και θεωρώ πως δεν πρέπει να βιώσουμε οι ίδιοι μία δύσκολη κατάσταση για να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η στήριξη, η κατανόηση και η προσφορά» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, η Βικτωρία Δέλλα μίλησε για την επιλογή της μητέρας της να μοιραστεί δημόσια την προσωπική της εμπειρία με τον καρκίνο του μαστού, προκειμένου να ενθαρρύνει άλλες γυναίκες που αντιμετώπιζαν την ίδια ασθένεια, επισημαίνοντας ότι μεγαλώνοντας, αντιλήφθηκε βαθύτερα τη σημασία αυτής της απόφασης και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η δημόσια εξομολόγηση ενός ανθρώπου σε εκείνους που χρειάζονται στήριξη.

«Η μαμά μου είχε επιλέξει να μιλήσει δημόσια για τη δική της εμπειρία, θέλοντας να βοηθήσει και άλλες γυναίκες που αντιμετώπισαν τον καρκίνο του μαστού. Ήθελε να τους δώσει δύναμη, κουράγιο και να τους δείξει ότι δεν είναι μόνες. Για μένα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Από μικρή τύχαινε να βρίσκομαι μπροστά σε αρκετές από τις συζητήσεις που έκανε, αλλά εκείνη την περίοδο λόγω της ηλικίας μου δεν μπορούσα να καταλάβω τη σημασία όσων έλεγε και έκανε. Μεγαλώνοντας όμως και κατανοώντας πλέον περισσότερα πράγματα, τη θαυμάζω πολύ γι’ αυτή της την επιλογή. Γιατί πολλές φορές το να μοιραστεί κάποιος δημόσια τη δική του εμπειρία μπορεί να δώσει δύναμη και κουράγιο σε έναν άλλον άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή το έχει πραγματικά ανάγκη. Και πιστεύω ότι η μαμά μου το κατάφερε αυτό. Και μιας και αναφέρομαι στη μαμά μου, θα ήθελα στο σημείο αυτό να διευκρινίσω για ακόμη μια φορά κάτι πολύ σημαντικό. Η μαμά μου δεν έφυγε από τη ζωή εξαιτίας του καρκίνου του μαστού. Θέλω να το τονίσω αυτό κυρίως για να καθησυχάσω όλες εκείνες τις γυναίκες που αναστατώθηκαν και φοβήθηκαν εξαιτίας των ψευδών πληροφοριών που κυκλοφόρησαν. Στη μνήμη της μαμάς μου λοιπόν, θα ήθελα να συνεχίσω κι εγώ αυτή την προσπάθεια με το δικό μου τρόπο. Θα ήθελα επίσης να σταθώ ιδιαίτερα στη σημασία της πρόληψης. Η ενημέρωση και οι κατάλληλες προληπτικές εξετάσεις μπορούν να συμβάλουν στην έγκαιρη διάγνωση πολλών ασθενειών» τόνισε.

Η Βικτώρια Δέλλα αναφέρθηκε στην ανάγκη για σωστή πληροφόρηση, για ερωτήσεις προς τους ειδικούς και για αναζήτηση δεύτερης γνώμης όταν υπάρχουν αμφιβολίες, κάτι που υποστήριζε σθεναρά και η μητέρα της.

«Η μαμά μου είχε πει κάποτε μια φράση που πιστεύω πως αξίζει να θυμόμαστε. Δεν στεκόμαστε ποτέ σε μια διάγνωση και σε ένα γιατρό. Εγώ από αυτή τη φράση κρατώ τη σημασία του να ενημερωνόμαστε σωστά, να κάνουμε ερωτήσεις όταν έχουμε αμφιβολίες και να μην διστάζουμε να αναζητήσουμε και μια δεύτερη γνώμη. Είναι σημαντικό να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς, αλλά παράλληλα να αισθανόμαστε ελεύθεροι να ζητάμε διευκρινίσεις, να εκφράζουμε τις ανησυχίες μας και να αναζητούμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα για την υγεία μας».

Κλείνοντας το μήνυμά της, η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα αναφέρθηκε στη συμπλήρωση πέντε μηνών από την απώλεια της μητέρας της, επισημαίνοντας ότι επιθυμία της ίδιας είναι να κρατήσει ζωντανές τις αξίες που της μετέδωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή της να αξιοποιεί τη δημόσια παρουσία της για να μεταφέρει μηνύματα που μπορεί να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους, τονίζοντας πως η ουσιαστική συμπαράσταση δεν πρέπει να περιορίζεται στις δύσκολες στιγμές.

«Σήμερα λοιπόν, που κλείνουμε πέντε μήνες από την απώλεια της μαμάς μου, δεν θέλω να σταθώ μόνο στην απουσία της. Θέλω να κρατήσω όλα όσα μου δίδαξε και όλα όσα συνεχίζει να σημαίνει για μένα. Η αγάπη της και οι αξίες της θα με ακολουθούν για πάντα. Τη θαυμάζω απεριόριστα. Και μέσα από αυτό το βίντεο θέλω να δώσω κι εγώ τη δική μου υπόσχεση. Να προσπαθήσω να χρησιμοποιώ τη φωνή μου και το προφίλ μου για κάτι καλό. Να προσπαθώ με όποιο τρόπο μπορώ να μεταφέρω μηνύματα, που ίσως βοηθήσουν έστω και έναν άνθρωπο. Αν υπάρχει κάτι που θα ήθελα να κρατήσουμε όλοι από σήμερα, είναι πως δεν χρειάζεται να περιμένουμε μια δύσκολη στιγμή για να δείξουμε ενδιαφέρον. Ας μάθουμε να ρωτάμε, να ακούμε, να προσφέρουμε και να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας, αλλά και σε εκείνους που μπορεί να μην γνωρίζουμε προσωπικά. Γιατί ανθρωπιά δεν είναι απλώς να λυπάσαι μόνο για όσα περνάει ένας άνθρωπος. Είναι να αναρωτιέσαι αν μπορείς να κάνεις κάτι για να τον βοηθήσεις».

Διαβάστε επίσης:

Μέμος Μπεγνής: «Ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα, θεωρώ παλιό αυτόν τον θεσμό – Δεν μπορώ τη συμβίωση, θέλω τον χώρο μου» (Video)

Στέφανος Κορκολής: «Δεν θυσίασα κάτι για να κάνω καριέρα, δεν βιώνω ως απώλειες τις επιλογές»

Μιχάλης Ρέππας: «Στο σινεμά θεωρηθήκαμε σαν πανούκλα όταν κάναμε το “Safe Sex” – Και στις 4 ταινίες ο κριτικές ήταν αρνητικές»

Διαβάστε επίσης:

Μέμος Μπεγνής: «Ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα, θεωρώ παλιό αυτόν τον θεσμό – Δεν μπορώ τη συμβίωση, θέλω τον χώρο μου» (Video)

Στέφανος Κορκολής: «Δεν θυσίασα κάτι για να κάνω καριέρα, δεν βιώνω ως απώλειες τις επιλογές»

Μιχάλης Ρέππας: «Στο σινεμά θεωρηθήκαμε σαν πανούκλα όταν κάναμε το “Safe Sex” – Και στις 4 ταινίες ο κριτικές ήταν αρνητικές»