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25.10.2026 16:59

Μιχάλης Ρέππας: «Στο σινεμά θεωρηθήκαμε σαν πανούκλα όταν κάναμε το “Safe Sex” – Και στις 4 ταινίες ο κριτικές ήταν αρνητικές»

25.10.2026 16:59
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Για τις κριτικές που έχουν διαβάσει για ταινίες τους και, όχι μόνο, μίλησε Ρέππας και Παπαθανασίου στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

«Στο σινεμά θεωρηθήκαμε σαν πανούκλα όταν κάναμε το “Safe Sex”. Και στις 4 ταινίες μας οι κριτικές είναι μπλοκ και αρνητικές. Ένα 10% να μην είναι αρνητικό. Όταν βγήκε η ταινία μας, όλες οι εφημερίδες μας περίμεναν και μας έβαζαν μαύρο τετραγωνάκι», δήλωσε ο Μιχάλης Ρέππας.

«Στο “Safe Sex” μας κατηγορούσαν ότι παίζουν τηλεοπτικοί ηθοποιοί»

«Από τη μεριά των δημιουργών είναι πιο ακομπλεξάριστοι και αυτοί που κάμουν ταινίες και τις κρίνουν. Τότε ήταν διαφορετικά. Στο “Safe Sex” μας κατηγορούσαν ότι παίζουν τηλεοπτικοί ηθοποιοί, λες και ήταν μιάσματα αυτοί που έπαιζαν τότε στην τηλεόραση. Τώρα παίζουν όλοι και καλά κάνουν. Ο Γιάννης Μπέζος ή η Άννα Παναγιωτοπούλου ήταν τηλεοπτικοί ηθοποιοί», πρόσθεσε από την πλευρά του ο Θανάσης Παπαθανασίου.

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