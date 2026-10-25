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25.10.2026 17:05

Βόλος: Με ακρωτηριασμένο δάχτυλο στο νοσοκομείο 18χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού

25.10.2026 17:05
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Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε 18χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού, ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό δαχτύλου όταν βεγγαλικό έσκασε στο χέρι του.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πορείας οπαδών του Παναθηναϊκού προς το Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου είναι προγραμματισμένος ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΝΠΣ Βόλο. Οι οπαδοί κινούνταν επί της οδού Αναπαύσεως, όταν άναψαν βεγγαλικά. Ένα από αυτά εξερράγη στο χέρι του 18χρονου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να υποστεί ακρωτηριασμό σε ένα δάχτυλο.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου δέχεται τις πρώτες βοήθειες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

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