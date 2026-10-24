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24.10.2026 10:26

Έιμι Γουάινχαουζ: Μιούζικαλ για τη ζωή και τις μεγάλες επιτυχίες της ετοιμάζεται για το Γουέστ Εντ του Λονδίνου

24.10.2026 10:26
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Μιούζικαλ βασισμένο στην Αγγλίδα τραγουδίστρια Έιμι Γουάινχαουζ βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης σύμφωνα με το Variety.

Το εγχείρημα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, ωστόσο φέρεται να συμμετέχει σε αυτό η θρυλική παραγωγός του Μπρόντγουεϊ, Κάθριν Σράιμπερ, η οποία έχει υπογράψει παραγωγές όπως το «Cabaret», το «Rent» και τη θεατρική μεταφορά του «High School Musical» ενώ λέγεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής ηθοποιών.

Πηγή χαρακτήρισε την ανάπτυξη του μιούζικαλ το οποίο αναμένεται να ανέβει στο Γουέστ Εντ στο Λονδίνο ως «το λιγότερο καλά φυλαγμένο μυστικό στον χώρο του θεάτρου».

Ο πατέρας της Γουάινχαουζ, Μιτς Γουάινχαουζ, ο οποίος διαχειρίζεται την περιουσία της εκλιπούσας τραγουδίστριας, φέρεται επίσης να εμπλέκεται στο εγχείρημα, γεγονός που πιθανότατα σημαίνει ότι σε αυτό θα περιλαμβάνονται ορισμένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της.

Η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε μόνο δύο άλμπουμ πριν από τον πρόωρο θάνατό της το 2011, σε ηλικία 27 ετών, τα οποία ωστόσο περιλάμβαναν πολυάριθμα εμβληματικά κομμάτια, όπως τα «Back to Black», «Valerie» και «Rehab».

Δεν είναι σαφές αν η μουσική παράσταση θα βασίζεται στη ζωή της Γουάινχαουζ όπως το βιογραφικό μιούζικαλ για την Τίνα Τέρνερ, ή αν θα κινείται περισσότερο στο ύφος του «Mamma Mia!», το οποίο χρησιμοποιεί τραγούδια των ABBA για να πλαισιώσει μια πρωτότυπη ιστορία.

Η ιδέα για ένα μιούζικαλ σχετικά με τη ζωή της Έιμι Γουάινχαουζ, που θα περιλαμβάνει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια της έχει εξεταστεί και στο παρελθόν, με τον πατέρα της να φέρεται να συζητά αυτή την προοπτική ήδη από το 2017. Ωστόσο, με τη συμμετοχή της Κάθριν Σράιμπερ φαίνεται πως το εγχείρημα ενδέχεται τελικά να πάρει σάρκα και οστά.

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