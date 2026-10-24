Το ερώτημα του Γιαννακόπουλου για το Baskegate: «Τα χρήματα που βρέθηκαν ψηλά στη ντουλάπα ποιανού είναι;»

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Διευκρινίσεις για την προέλευση του χρηματικού ποσού, που -σύμφωνα με τις αναφορές- εντοπίστηκε σε ψηλό σημείο ντουλάπας στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, ζητά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, έθεσε ζήτημα διερεύνησης των επικοινωνιών όλων των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται, ενώ παράλληλα ζήτησε διευκρινίσεις για την προέλευση του χρηματικού ποσού.

«1. Θα ζητηθούν εντός προθεσμίας για ΟΛΟΥΣ όσους αναφέρονται το άνοιγμα των μέιλ, τηλεφώνων, κτλ; 2. Tα χρήματα που βρέθηκαν ψηλά στην ντουλάπα ποιανού είναι;», ρωτά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

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