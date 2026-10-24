Basketgate: H προφυλάκιση Παπαπέτρου, τα 820.000 ευρώ, οι προστατευόμενοι μάρτυρες και η αντίδραση του Παναγιώτη Γιαννάκη

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Νέες διαστάσεις λαμβάνει η έρευνα για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς οι καταθέσεις των δύο προστατευόμενων μαρτύρων περιλαμβάνουν σοβαρές καταγγελίες για παρεμβάσεις στη διαιτησία, χρηματικές συναλλαγές και προσπάθειες επηρεασμού αγωνιστικών αποτελεσμάτων.

Ο πρώτος κύκλος απολογιών των έξι κατηγορουμένων ολοκληρώθηκε με την προφυλάκιση του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, στην κατοικία του οποίου είχαν εντοπιστεί περισσότερα από 820.000 ευρώ σε μετρητά. Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε χειραγώγηση αγώνων, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα προέρχονται από τις πολυετείς επαγγελματικές και οικογενειακές του απολαβές.

Στο επίκεντρο της ανακριτικής διαδικασίας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι καταθέσεις που αφορούν τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, τον συνεργάτη του Γιώργο Μαυραγάνη και διαιτητές που φέρονται να είχαν εμπλοκή σε συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Οι καταγγελίες παραμένουν υπό διερεύνηση και η δικαστική αξιολόγησή τους αναμένεται να καθορίσει την πορεία της υπόθεσης.

Τα 100.000 ευρώ και η καταγγελλόμενη συμφωνία για την άνοδο κατηγορίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η κατάθεση του επιχειρηματία Βαγγέλη Τσάπα, ο οποίος αποκάλυψε ότι είναι ένας από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, η γνωριμία του με τον Βαγγέλη Λιόλιο ξεκίνησε το 2015, όταν ο τελευταίος βρισκόταν στην ηγεσία του Προμηθέα Πατρών. Ο μάρτυρας περιέγραψε διαδοχικές συναντήσεις και συνομιλίες, κατά τις οποίες, όπως υποστήριξε, συζητήθηκε το ενδεχόμενο να διευκολυνθεί η άνοδος του Προμηθέα στην Α1 κατηγορία.

Ο Τσάπας ισχυρίστηκε ότι, ενόψει κρίσιμων αγώνων των πλέι οφ, υπήρξε συνεννόηση με παράγοντα αντίπαλης ομάδας ώστε να μην προβληθεί αντίσταση στην προσπάθεια του Προμηθέα. Κατά την κατάθεσή του, ο ίδιος αρνήθηκε να ζητήσει από τους παίκτες του να χάσουν αγώνες, επιμένοντας ότι η ομάδα του θα αγωνιζόταν κανονικά.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, στις συζητήσεις που ακολούθησαν τέθηκε ζήτημα καταβολής χρημάτων. Ο ίδιος υποστήριξε ότι συμφωνήθηκε να λάβει 100.000 ευρώ, εφόσον παραιτούνταν από την άνοδο κατηγορίας, ενώ απέδωσε στον Λιόλιο πρόταση για διαφορετικό οικονομικό διακανονισμό, η οποία, σύμφωνα με την κατάθεσή του, θα περιλάμβανε και συγκεκριμένη εξέλιξη των αγώνων.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι τελικά η ομάδα του εξασφάλισε αγωνιστικά την άνοδο, αλλά στη συνέχεια παραιτήθηκε από αυτήν. Όπως ισχυρίστηκε, στις 20 Ιουνίου 2016 παρέλαβε 100.000 ευρώ σε μετρητά από τρίτο πρόσωπο, σε γραφεία εταιρείας καφέ στην περιοχή της Κηφισίας. Σύμφωνα με την περιγραφή του, τα χρήματα βρίσκονταν μέσα σε σακούλα και ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες.

Πρόκειται για έναν από τους κεντρικούς ισχυρισμούς της κατάθεσης, ο οποίος χρήζει αξιολόγησης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Οι καταγγελίες για τη διαιτησία και το σχέδιο ενόψει των εκλογών της ΕΟΚ

Στην ίδια κατάθεση, ο Τσάπας αναφέρθηκε σε όσα, κατά τους ισχυρισμούς του, ακολούθησαν, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης συζήτησαν τρόπους συγκέντρωσης υποστήριξης για την εκλογή του Βαγγέλη Λιόλιου στην προεδρία της ΕΟΚ.

Μάλιστα έκανε λόγο για προσπάθεια προσέγγισης αθλητικών σωματείων και διαιτητών, ενώ υποστήριξε ότι ο Μαυραγάνης είχε επαφές με πρόσωπα που επιδίωκαν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαιτησία.

Σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του, ο Λιόλιος ενημερωνόταν για τις σχετικές κινήσεις και επιθυμούσε να έχει επιρροή στους διαιτητές, με στόχο, όπως ισχυρίστηκε ο μάρτυρας, να ευνοείται ο Προμηθέας. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες αποτελούν μέρος της υπό διερεύνηση υπόθεσης και δεν συνιστούν από μόνες τους δικαστικά αποδεδειγμένα γεγονότα.

Το «δώρο» και η αποβολή Γιαννάκη

Εξίσου σημαντικοί είναι και οι ισχυρισμοί του Τσάπα για αγώνες του 2018, στους οποίους φέρεται να υπήρξαν συνεννοήσεις με διαιτητές για την επιδίωξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Όπως κατέθεσε, στις 15 Μαρτίου 2018 συναντήθηκε με τον διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη, έπειτα από επαφή που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε προηγηθεί μέσω του Μαυραγάνη. Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι παρέδωσε στον διαιτητή 5.000 ευρώ ως προκαταβολή για αγώνα που θα διεξαγόταν δύο ημέρες αργότερα.

Κατά την περιγραφή του, ο Πηλοΐδης φέρεται να του είπε ότι θα του έκανε και ένα «δώρο» στον αγώνα, αναφερόμενος στον Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος τότε ήταν προπονητής του Άρη.

Ο Τσάπας συνέδεσε τον ισχυρισμό αυτό με την αποβολή του Γιαννάκη, ο οποίος δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές πριν από την ανάπαυλα. Υποστήριξε, μάλιστα, πως μετά την αποβολή ότι ο διαιτητής τού έκλεισε το μάτι.

Η καταγγελία αυτή έφερε στο προσκήνιο μία από τις πιο ηχηρές πτυχές της δικογραφίας, καθώς αφορά περιστατικό που συνδέεται με τον προπονητή και θρύλο του ελληνικού μπάσκετ.

Στο κάδρο και η Τσαρούχα

Ο ίδιος μάρτυρας αναφέρθηκε και σε δεύτερη υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ο Πηλοΐδης είχε δηλώσει πως μπορούσε να επηρεάσει και τη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα.

Κατά την κατάθεσή του, σε συνάντηση που φέρεται να πραγματοποιήθηκε πριν από συγκεκριμένο παιχνίδι, συζητήθηκε το ενδεχόμενο να επικρατήσει η φιλοξενούμενη ομάδα, προκειμένου να επιτευχθεί συγκεκριμένος στόχος στη βαθμολογία. Ο Τσάπας ισχυρίστηκε ότι συμφωνήθηκε καταβολή 5.000 ευρώ για κάθε διαιτητή και ότι μετά τον αγώνα παρέδωσε στον Πηλοΐδη συνολικά 10.000 ευρώ.

Παράλληλα, περιέγραψε περιστατικό από το καλοκαίρι του 2018, όταν, όπως κατέθεσε, η Τσαρούχα επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να μεσολαβήσει για τη διαμονή της σε πολυτελές ξενοδοχείο.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι, έπειτα από συνεννόηση με τον Μαυραγάνη, πραγματοποιήθηκε κράτηση για τρεις διανυκτερεύσεις, από τις 6 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2018, με κόστος 351,70 ευρώ ανά βραδιά. Όπως ανέφερε, η δαπάνη επρόκειτο να καλυφθεί από τον ίδιο και τον Μαυραγάνη.

Στην ίδια κατάθεση, ο Τσάπας υποστήριξε ότι υπήρχε κοινή επιδίωξη να ανέβει κατηγορία ακόμη μία ομάδα, ώστε να ενισχυθεί, κατά τους ισχυρισμούς του, το δίκτυο επιρροής που περιέγραψε στις αρχές.

Ο δεύτερος προστατευόμενος μάρτυρας και οι περίπου 30 αγώνες

Σημαντικές είναι και οι καταγγελίες του δεύτερου προστατευόμενου μάρτυρα, ο οποίος είναι εν ενεργεία διαιτητής και φέρεται να αναφέρθηκε σε περίπου 30 αγώνες από το 2018 έως το 2026.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, δεχόταν οδηγίες από τον Γιώργο Μαυραγάνη για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να διευθύνει συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Ως αντάλλαγμα, όπως υποστήριξε, δεν λάμβανε χρήματα, αλλά προσδοκούσε συχνότερους ορισμούς σε αγώνες υψηλότερης κατηγορίας.

Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι ο Μαυραγάνης μπορούσε να επηρεάζει τους ορισμούς των διαιτητών και περιέγραψε επικοινωνίες μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων. Όπως είπε, οι οδηγίες που λάμβανε αφορούσαν είτε την επικράτηση συγκεκριμένης ομάδας είτε την ευνοϊκή αντιμετώπιση ορισμένων παικτών, με στόχο τη βελτίωση των στατιστικών τους επιδόσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε σχολικό πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2026. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Μαυραγάνη, ο οποίος φέρεται να του ζήτησε να ευνοήσει τη σχολική ομάδα Αναγέννηση, στην οποία αγωνίζονταν, όπως είπε, πολλοί παίκτες της δεύτερης ομάδας του Προμηθέα Πατρών.

Ο διαιτητής υποστήριξε ότι εφάρμοσε τις οδηγίες και ότι η Αναγέννηση κατέκτησε τελικά το πρωτάθλημα. Περιέγραψε, μάλιστα, ότι μετά τους αγώνες επέστρεψε στο ξενοδοχείο με τύψεις, δηλώνοντας πως δεν θα συνέχιζε να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες εάν δεν εξασφάλιζε την εξέλιξη που προσδοκούσε στην καριέρα του.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, όπως και το σύνολο των καταγγελιών των δύο μαρτύρων, βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης ζητά να καταθέσει

Την πρόθεσή του να συμβάλει στη διερεύνηση της υπόθεσης γνωστοποίησε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, μετά τις αναφορές που έγιναν στο όνομά του σε σχέση με την αποβολή του στον αγώνα του 2018.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ επιθυμεί να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή και εξετάζει το ενδεχόμενο να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, Ανδρέας Μήτσαινας, ο Γιαννάκης θέλει να λάβει γνώση περισσότερων στοιχείων της δικογραφίας και να τοποθετηθεί για όσα καταγγέλλονται σχετικά με τη διαιτησία εις βάρος του.

Η κίνησή του προσδίδει νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς ένα περιστατικό που είχε καταγραφεί αγωνιστικά πριν από χρόνια βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών για πιθανή χειραγώγηση.

Από την Basket League έως τα σχολικά πρωταθλήματα

Η έρευνα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες αναμετρήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο μικροσκόπιο του ανακριτή βρίσκονται συνολικά 49 αγώνες, από την Basket League έως τα παιδικά και σχολικά πρωταθλήματα.

Για τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις έχουν ζητηθεί στοιχεία από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, προκειμένου να διερευνηθεί εάν προσφέρονταν για στοιχηματισμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η έκταση της έρευνας, οι καταγγελίες για παρεμβάσεις στη διαιτησία και οι αναφορές σε χρηματικές συναλλαγές συνθέτουν μια υπόθεση με ευρύτερες προεκτάσεις για την αξιοπιστία των αγώνων και τη λειτουργία του ελληνικού μπάσκετ.

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