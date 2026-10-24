«Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα αυτής της εκπομπής, είναι εδώ από επιλογή και όχι επειδή πρέπει»: Το μήνυμα της Σκορδά στην πρεμιέρα

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Με χαμόγελο υποδέχτηκε η Φαίη Σκορδά τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1, το πρωί του Σαββάτου.

«Φοβάμαι σήμερα, επειδή έχει περάσει αρκετός καιρός που δεν έχω βγει στον “αέρα”, ότι θα ξεκινήσω να μιλάω και δεν θα σταματάω. Μου έλειψε η επικοινωνία που έχουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω επιστρέψει στο κανάλι μου, στον ΑΝΤ1», είπε στην έναρξη του For You η παρουσιάστρια που έκανε ποδαρικό στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

«Πρώτη φορά για μένα το Σαββατοκύριακο αλλά έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους αυτής της εκπομπής. Ξέρω ότι όλοι σας και μπροστά και πίσω από τις κάμερες βρίσκεστε εδώ από επιλογή. Θέλατε να είμαστε μαζί φέτος, δεν το κάνατε επειδή έπρεπε και σας ευχαριστώ πολύ», πρόσθεσε.

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