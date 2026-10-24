Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ο αντιδήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Βοϊδονικόλας – Αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι

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Στο Λαϊκό Νοσοκομείο διακομίστηκε ο ο αντιδήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Βοϊδονικόλας, ο οποίος τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο αριστερό πόδι, ενώ βρισκόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Πειραιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2:45 τα ξημερώματα του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου, στην οδό Παλαμηδίου 54.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 55χρονος φέρεται να αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι που κατείχε νόμιμα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο αντιδήμαρχος έχει τραυματιστεί στη μηριαία αρτηρία και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Κατά την έρευνα στον χώρο του περιστατικού εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν μία βολίδα και ένας κάλυκας διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 55χρονος παραμένουν υπό διερεύνηση.

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