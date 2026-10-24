Το «φρένο» Ιερώνυμου στους παπά-influencers – Ποιοι είναι οι άνθρωποι που κάνουν την Ορθοδοξία viral στα social media

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Στην οθόνη του κινητού, ανάμεσα σε βίντεο με ταξίδια, συνταγές, αθλητικά και στιγμιότυπα από την καθημερινότητα, εμφανίζεται ένας ιερέας που εξηγεί ένα απόσπασμα της Καινής Διαθήκης, ένας νεαρός που μιλά για την εμπειρία του σε ένα μοναστήρι ή μια γυναίκα που μοιράζεται σκέψεις για την Ορθοδοξία. Οι προβολές αυξάνονται, τα σχόλια πληθαίνουν και οι ακόλουθοι παρακολουθούν τις επόμενες αναρτήσεις. Η θρησκευτική επικοινωνία έχει περάσει και αυτή στην εποχή των social media, με τους ανθρώπους που τη μεταφέρουν στο Διαδίκτυο να αποκτούν αναγνωρισιμότητα και διαδικτυακή επιρροή.

Είναι οι χαρακτηριζόμενοι ως «influencers του Θεού», οι δημιουργοί που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μιλήσουν για την Ορθοδοξία, τους αγίους, τα μοναστήρια και την προσωπική σχέση με την πίστη. Ανάμεσά τους βρίσκονται νέοι άνθρωποι που δεν έχουν εκκλησιαστικό αξίωμα, αλλά και ιερείς που απευθύνονται πλέον σε κοινό πολύ μεγαλύτερο από εκείνο της ενορίας τους. Οι δεύτεροι, οι γνωστοί ως «παπά-influencers», βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία επιχειρεί να βάλει κανόνες σε μια δραστηριότητα που αναπτύσσεται με ταχύτητα.

Στη συνεδρίαση της Ιεραρχίας, στις 7 Οκτωβρίου 2026, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, εκφράστηκε έντονη δυσαρέσκεια για φαινόμενα που συνδέουν την ιερατική ιδιότητα με την προσωπική προβολή και την εμπορική αξιοποίηση της πίστης. Μετά την εισήγηση του Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσοστόμου, παρουσιάστηκε πλαίσιο εννέα ποιμαντικών αρχών για την παρουσία των κληρικών στα social media.

Η κατεύθυνση είναι σαφής και ξεκάθαρη. Όχι στην προσωπική προβολή για να γίνει κάποιος διάσημος με όχημα την ιεροσύνη, όχι στη μετατροπή της θρησκευτικής παρουσίας σε εμπορικό προϊόν και όχι στις δημόσιες αντιπαραθέσεις που διχάζουν τους πιστούς. Η Εκκλησία δεν ανακοίνωσε καθολική απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων για τους κληρικούς. Επιχειρεί, ωστόσο, να περιορίσει πρακτικές που θεωρεί ασύμβατες με τον ποιμαντικό τους ρόλο.

Η διαφορά ανάμεσα στους λαϊκούς δημιουργούς θρησκευτικού περιεχομένου και στους κληρικούς είναι ουσιαστική. Ένας νέος που μιλά για τη δική του πίστη εκφράζει μια προσωπική εμπειρία. Όταν το ίδιο κάνει ένας ιερέας, οι αναρτήσεις του μπορεί να εκληφθούν ως επίσημη θέση της Εκκλησίας, ακόμη κι αν πρόκειται για προσωπικές απόψεις.

Αυτή η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube, όπου μια δήλωση μπορεί να αναπαραχθεί μέσα σε λίγες ώρες και να φτάσει σε κοινό που δεν γνωρίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε. Ένα σχόλιο για ένα κοινωνικό ζήτημα, μια έντονη τοποθέτηση ή μια προσωπική αντιπαράθεση μπορεί να πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από εκείνες που είχε αρχικά.

Παράλληλα, η λογική των social media ευνοεί τη συνεχή παρουσία. Οι δημιουργοί καλούνται να δημοσιεύουν συχνά, να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των ακολούθων τους και να αναζητούν τρόπους να αυξήσουν την απήχησή τους. Σε αυτό το περιβάλλον, η διάκριση ανάμεσα στη διάδοση ενός μηνύματος και στην καλλιέργεια προσωπικής δημοφιλίας δεν είναι πάντα εύκολη.

Ακριβώς αυτό το ζήτημα βρίσκεται στον πυρήνα των κατευθύνσεων που παρουσιάστηκαν στην Ιεραρχία. Ο ιερέας δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε ψηφιακή διασημότητα ούτε να δημιουργεί γύρω από το πρόσωπό του μια σχέση θαυμασμού που επισκιάζει την αποστολή του. Η δημοτικότητα ενός λογαριασμού δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη πνευματικής προσφοράς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην οικονομική διάσταση. Στο πλαίσιο των ποιμαντικών αρχών τίθεται σαφώς το ζήτημα της εκμετάλλευσης της ψηφιακής παρουσίας μέσω διαφημίσεων και χορηγιών. Η ανησυχία είναι ότι η ιερατική ιδιότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέλκυση εμπορικών συνεργασιών, μετατρέποντας την εμπιστοσύνη των πιστών σε εργαλείο οικονομικού οφέλους.

Η Ιεραρχία θέτει, επίσης, ζήτημα αυτοσυγκράτησης στις δημόσιες αντιπαραθέσεις. Οι προσωπικές επιθέσεις, οι διαδικτυακοί καβγάδες και τα σχόλια που προκαλούν διχασμό δεν συνάδουν με τον ποιμαντικό ρόλο του κληρικού, ακόμη κι αν εξασφαλίζουν περισσότερες προβολές και μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η ανάγκη να ξεκαθαρίζεται πότε ένας κληρικός εκφράζει προσωπική άποψη και πότε μεταφέρει επίσημη εκκλησιαστική θέση. Πρόκειται για ένα όριο που συχνά χάνεται στο Διαδίκτυο, όπου οι δηλώσεις αποσπώνται από τα συμφραζόμενά τους και αναπαράγονται χωρίς τις αναγκαίες διευκρινίσεις.

Το σημαντικότερο, όμως, μήνυμα αφορά τη σχέση των social media με την ίδια την εκκλησιαστική ζωή. Η παρακολούθηση ενός βίντεο, οι ζωντανές μεταδόσεις και τα likes δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία, στα μυστήρια και στην κοινότητα της ενορίας. Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην επικοινωνία, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της εκκλησιαστική εμπειρία.

Οι παραπάνω εννέα ποιμαντικές αρχές που παρουσιάστηκαν αποτελούν το πλαίσιο της συζήτησης για τη διαδικτυακή δραστηριότητα των κληρικών.

Την ίδια ώρα, οι λαϊκοί δημιουργοί που μιλούν για την πίστη συνεχίζουν να κερδίζουν χώρο στις πλατφόρμες. Το περιεχόμενό τους ποικίλλει από επισκέψεις σε μοναστήρια και προσκυνήματα, αναγνώσεις θρησκευτικών κειμένων, προσωπικές εμπειρίες και απαντήσεις σε ερωτήματα για την Ορθοδοξία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κατερίνα Γλυκερία, η οποία διαχειρίζεται τον λογαριασμό @faithwithkaterina στο Instagram. Το προφίλ της έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 50.000 ακολούθους και επικεντρώνεται στην Ορθόδοξη πίστη, ενώ περιλαμβάνει και ζωντανές αναγνώσεις θρησκευτικών κειμένων.

Άλλοι δημιουργοί ξεκίνησαν με χιουμοριστικά βίντεο και αναρτήσεις από την καθημερινότητά τους, προτού στραφούν σε περιεχόμενο σχετικό με την πίστη και τις επισκέψεις σε μοναστήρια. Ορισμένοι αναφέρουν ότι τα συγκεκριμένα βίντεο συγκεντρώνουν μεγαλύτερη απήχηση από τις παλαιότερες δημοσιεύσεις τους.

Οι αριθμοί, ωστόσο, δεν λένε ολόκληρη την ιστορία. Οι πολλές προβολές δεν αποδεικνύουν ότι όλοι οι θεατές ενδιαφέρονται ουσιαστικά για τη θρησκεία, ούτε ότι θα αναζητήσουν στη συνέχεια επαφή με την Εκκλησία. Δείχνουν, όμως, ότι η θρησκευτική θεματολογία έχει βρει κοινό σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που συνδέθηκε αρχικά κυρίως με την ψυχαγωγία.

Για τους ίδιους τους δημιουργούς, η πρόκληση είναι ανάλογη με εκείνη που αντιμετωπίζουν οι κληρικοί για το πώς μπορεί να μεταφερθεί ένα μήνυμα πίστης χωρίς ο ίδιος να γίνει το επίκεντρο της ανάρτησης στο διαδικτυακό κοινό.

Το φαινόμενο φυσικά δεν ξεκίνησε και δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργοί που ασχολούνται με τον Χριστιανισμό έχουν συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες συνδρομητές στο YouTube, παρουσιάζοντας βιβλικά κείμενα και αναλύοντας τις διαφορές ανάμεσα στις χριστιανικές ομολογίες.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο 23χρονος Ρίτσαρντ Άκερμαν, γνωστός ως Redeemed Zoomer. Το κανάλι του έχει αποκτήσει εκατοντάδες χιλιάδες συνδρομητές, ενώ βίντεό του έχουν ξεπεράσει τις 14 εκατομμύρια προβολές.

Μια διαφορετική σύνδεση πίστης και τεχνολογίας συμβολίζει ο Κάρλο Ακούτις, ο Ιταλός έφηβος που πέθανε το 2006, σε ηλικία 15 ετών, και αγιοποιήθηκε από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στις 7 Σεπτεμβρίου 2025. Ο Ακούτις είχε αξιοποιήσει τις γνώσεις του στους υπολογιστές για να δημιουργήσει διαδικτυακό υλικό σχετικά με τη χριστιανική πίστη και τα θαύματα!

Η περίπτωσή του διαφέρει από τη σημερινή κουλτούρα των influencers, αλλά δείχνει ότι η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί για τη διάδοση της θρησκείας.

Για την Εκκλησία της Ελλάδος, η πρόκληση είναι να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την κοινωνία και στο διαδίκτυο, αλλά χωρίς η ιερατική ιδιότητα να μετατρέπεται σε προσωπική προβολή. Το μήνυμα προς τους κληρικούς δεν είναι να εγκαταλείψουν το Διαδίκτυο, αλλά να μην αφήσουν τη λογική της ψηφιακής δημοσιότητας να καθορίσει τον ρόλο τους.

Οι ακόλουθοι και οι προβολές μπορούν να μετρηθούν εύκολα. Το κατά πόσο ένα βίντεο οδηγεί σε ουσιαστικό προβληματισμό ή σε βαθύτερη σχέση με την πίστη είναι πολύ δυσκολότερο να αποτιμηθεί. Και αυτό είναι το όριο που επιχειρεί να υπενθυμίσει η Ιεραρχία ότι άλλο η διάδοση της Ορθοδοξίας μέσα από τα σύγχρονα μέσα και άλλο η μετατροπή του ιερέα σε διαδικτυακή διασημότητα.

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