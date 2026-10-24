Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Το πρώτο εμβόλιο στη μάχη κατά του μελανώματος είναι γεγονός!

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΕΑΛΩ και η Μονή Σινά!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Ανατροπές στα Airbnb”

ΕΣΤΙΑ: “Ο πόλεμος άλλαξε τις ισορροπίες εις βάρος της Ελλάδος”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ” Γαλλία το νέο πειραματόζωο της Ευρωζώνης”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Το White Coast δεν θα έπρεπε να είχε πάρει άδεια”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Στις 30 Οκτώβρη παντού ξεσηκωμός!”

ΤA NEA: “Το Γαλλικό σχέδιο σε περίπτωση που…”

ΚONTRA: “Εκλογές τον Μάρτιο πριν από τις Γαλλικές”

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Στο…μενού ξένων funds τρόφιμα – εστίαση”

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