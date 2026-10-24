Στο μικροσκόπιο του Δημοσίου οι «ορφανές» κληρονομιές – Πώς θα εντοπίζονται ακίνητα και κληρονόμοι

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Ακίνητα που παραμένουν χωρίς ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς, περιουσίες αποβιωσάντων και κληρονομιές για τις οποίες δεν έχουν εντοπιστεί οι νόμιμοι δικαιούχοι μπαίνουν στο στόχαστρο ενός νέου μηχανισμού ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Το Δημόσιο αποκτά τη δυνατότητα να συνδυάζει στοιχεία από την Εφορία, το Κτηματολόγιο, τα ληξιαρχεία και το Μητρώο Πολιτών, προκειμένου να διαπιστώνει σε ποιους ανήκουν οι περιουσίες και εάν υπάρχουν κληρονομικά δικαιώματα του κράτους.

Πρόκειται για τις λεγόμενες «σχολάζουσες κληρονομιές», οι οποίες παραμένουν σε εκκρεμότητα επειδή δεν έχει εξακριβωθεί ποιος δικαιούται να τις κληρονομήσει. Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται να αναζητηθούν συγγενείς, να ελεγχθούν παλαιότερες ληξιαρχικές πράξεις και να αποτυπωθεί η ακίνητη περιουσία που άφησε πίσω του ο αποβιώσας.

Με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, το πληροφοριακό σύστημα κοινωφελών περιουσιών του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνδέεται με έξι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Στόχος είναι να περιοριστούν οι εκκρεμότητες και να αποκτήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες πληρέστερη εικόνα για τις περιουσίες που διαχειρίζονται, χωρίς τις χρονοβόρες αναζητήσεις εγγράφων σε διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες.

Πού θα γίνονται οι διασταυρώσεις

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πρωτίστως στα ακίνητα. Μέσω του Κτηματολογίου θα αναζητούνται ιδιοκτησίες με βάση τον ΑΦΜ, ενώ θα αντλούνται πληροφορίες για τη θέση, τους κωδικούς ΚΑΕΚ, τα κτίσματα και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας.

Παράλληλα, από το Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ θα ανακτώνται στοιχεία για τα ακίνητα που είχαν δηλώσει φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν αποβιώσει. Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων από εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές και κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών.

Το δεύτερο σκέλος αφορά την αναζήτηση κληρονόμων. Οι υπηρεσίες θα μπορούν να αντλούν από το Μητρώο Πολιτών πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, γέννησης και εγγυτέρων συγγενών, ώστε να διαπιστώνεται ποια πρόσωπα ενδέχεται να έχουν δικαιώματα στην κληρονομιά.

Θα ελέγχονται επίσης ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, τόσο του αρχικού ιδιοκτήτη όσο και συγγενών του, προκειμένου να αποσαφηνίζεται η σειρά της κληρονομικής διαδοχής.

Στις νέες δυνατότητες περιλαμβάνονται ακόμη η ηλεκτρονική ανάκτηση κτηματολογικών εγγράφων και η επιβεβαίωση τραπεζικών λογαριασμών μέσω διασταύρωσης ΑΦΜ και IBAN, για περιπτώσεις κοινωφελών περιουσιών, κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών.

Το γεγονός ότι ένα ακίνητο παραμένει χωρίς γνωστό κληρονόμο δεν σημαίνει ότι περνά αυτομάτως στην κυριότητα του κράτους.

Προηγείται η διερεύνηση της ύπαρξης νόμιμων δικαιούχων και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Μόνο εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις μπορεί το Δημόσιο να αποκτήσει κληρονομικό δικαίωμα.

Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να διευκολύνει ακριβώς αυτή τη διερεύνηση, παρέχοντας συγκεντρωμένα στοιχεία για συγγενείς, ακίνητα και ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Η πρόσβαση στις πληροφορίες δεν θα είναι ανεξέλεγκτη. Η απόφαση προβλέπει καταγραφή των ηλεκτρονικών αναζητήσεων, έλεγχο των προσβάσεων και προστασία των προσωπικών δεδομένων, με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών.

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