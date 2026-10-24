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24.10.2026 09:44

Μία ώρα «πίσω» τα ρολόγια από τα ξημερώματα της Κυριακής – Οι επιπτώσεις της αλλαγής ώρας στην υγεία και οι ώρες κοινής ησυχίας

24.10.2026 09:44
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Στην εφαρμογή της χειμερινής ώρας περνά η χώρα τα ξημέρωματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, με τα ρολόγια να γυρίζουν μία ώρα πίσω, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα η ώρα θα γίνει 03:00, χαρίζοντας μας μία επιπλέον ώρα ύπνου.

Η αλλαγή φέρνει νωρίτερα το φως της ημέρας, αλλά και τη δύση του ηλίου, με αποτέλεσμα να νυχτώνει νωρίτερα τα απογεύματα.

Η θερινή ώρα θα επανέλθει την τελευταία Κυριακή του Μάρτη.

Ώρες κοινής ησυχίας

Υπενθυμίζεται πως από την 1η Οκτωβρίου έχουν αλλάξει και οι ώρες κοινής ησυχίας, με την επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Για την χειμερινή περίοδο, που διαρκεί από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαρτίου, οι ώρες κοινής ησυχίας ορίζονται από τις 15:30 έως τις 17:30 και από τις 22:00 έως τις 07:30.

Αντίθετα, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, από την 1η Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από τις 15:00 έως τις 17:30 και από τις 23:00 έως τις 07:00.

Πότε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η θερινή ώρα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, όταν τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά.

Έπειτα όμως εγκαταλείφθηκε, επειδή στις 28 Ιουλίου 1916 στις 04:00 ώρα, τα ρολόγια στην Ελλάδα είχαν τεθεί 25 λεπτά μπροστά κατά την εισδοχή της ζώνης ώρας που είχε αποφασιστεί παγκοσμίως.

Έτσι, η διαφορά σε σχέση με το φως του Ήλιου που καθορίζει και τον πραγματικό χρόνο γινόταν πολύ μεγάλη, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας και περισσότερο στη Κέρκυρα.

Τα επόμενα χρόνια υιοθετήθηκε μια απλή μετατόπιση της ώρας έναρξης λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και καταστημάτων κατά μισή ώρα, στη χειμερινή περίοδο.

Δύο χρόνια όμως μετά την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη το 1973, αποφασίστηκε η υιοθέτηση του μέτρου της θερινής ώρας από μεγάλο μέρος των κρατών της, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Τέθηκε σε εφαρμογή το 1975.

«Ο οργανισμός μας δεν λειτουργεί με ό,τι λέει το ρολόι»

«Μία ώρα διαφορά δεν ακούγεται να είναι σημαντική. Ο οργανισμός μας όμως δεν λειτουργεί αναλόγως με ό,τι λέει το ρολόι στο κινητό», επισημάνει η γενική ιατρός Dr. Zoe Williams, που εργάζεται για το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) στο Λονδίνο.

Όπως εξηγεί, το σώμα μας έχει συνηθίσει να ξυπνάει, να τρώει, να χαλαρώνει και να κοιμάται συγκεκριμένες ώρες. Όταν αυτό αλλάξει ξαφνικά, χρειάζεται λίγο χρόνο για να προσαρμοσθεί, δηλαδή για να συντονίσει το δικό του, εσωτερικό βιολογικό ρολόι (τους κιρκάδιους ρυθμούς).

Σχεδόν μοιραία, λοιπόν, πολλοί άνθρωποι ανακαλύπτουν πως ξυπνούν νωρίτερα απ’ ό,τι θέλουν το πρωί και αισθάνονται κουρασμένοι πιο νωρίς από το αναμενόμενο το βράδυ. Μπορεί επίσης να παρουσιάζουν μείωση στην ενεργητικότητα ή στην συγκέντρωσή τους, έως ότου προσαρμοσθεί ο οργανισμός τους.

Τα πιο σκοτεινά απογεύματα, εξ άλλου, επίσης μπορεί να τους δυσκολέψουν, αφού μειώνουν πρόωρα την εγρήγορσή τους.

Αμέσως μετά την αλλαγή της ώρας μπορεί επίσης να αισθάνεστε αποσυντονισμένοι. Η απότομη αλλαγή στη ρουτίνα και τον ύπνο σας δημιουργεί συχνά την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά.

Σε αυτό συμβάλλουν οι αλλαγές στο φυσικό φως του ήλιου. Αν έχετε συνηθίσει στην απογευματινή λιακάδα, τα νέα, πιο σκοτεινά απογεύματα μπορεί να διαταράξουν την αντίληψη που έχετε για το αν είναι ημέρα ή νύχτα.

«Η αλλαγή ώρας προς τα πίσω, σημαίνει πρόωρο έναρξη του σκότους. Αυτό μπορεί να ωθήσει τον οργανισμό να διεγείρει την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης του ύπνου. Το επακόλουθο είναι να αναπτύσσεται υπνηλία νωρίτερα στη διάρκεια της ημέρας», επισημαίνει ο γενικός ιατρός Dr. Tim Mercer, από το NHS του Λονδίνου.

Αν, όμως, ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που μονίμως τους λείπει ύπνος το πρωί, η φθινοπωρινή αλλαγή ώρας μπορεί να σας βοηθήσει. Αρκεί να μην την χρησιμοποιήσετε για να μένετε ξύπνιοι μέχρι πιο αργά, σπεύδει να επισημάνει η Dr. Williams.

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