Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Συμφωνία με Mubadala και ΕΑΤΕ ανοίγει νέες προοπτικές για επενδύσεις στην Ελλάδα

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Νέο πεδίο συνεργασίας για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δημιουργείται με την είσοδο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στο υφιστάμενο επενδυτικό πλαίσιο μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) και της Mubadala Investment Company, ενός από τους σημαντικούς διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς με έδρα το Άμπου Ντάμπι.

Η συνεργασία επισημοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) στο πλαίσιο του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου Investopia Mediterranean, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα.

Η συμφωνία αποσκοπεί στη διεύρυνση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης ελληνικών επιχειρήσεων και επενδυτικών σχεδίων, συνδέοντας το χαρτοφυλάκιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου με τη διεθνή επενδυτική δραστηριότητα της Mubadala.

Πρόκειται ουσιαστικά για επέκταση της συνεργασίας που είχαν ξεκινήσει το 2022 η ΕΑΤΕ και η Mubadala, με την προσθήκη ενός ακόμη δημόσιου επενδυτικού φορέα, ο οποίος διαχειρίζεται σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο του ως ενεργού επενδυτή.

Το Μνημόνιο προβλέπει τη διερεύνηση κοινών επενδυτικών ευκαιριών σε τρεις βασικές κατευθύνσεις.

Η πρώτη αφορά εταιρείες που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΑΤΕ ή υποστηρίζονται μέσω επενδυτικών κεφαλαίων στα οποία συμμετέχει. Η δεύτερη σχετίζεται με επιχειρήσεις και έργα που συνδέονται με το χαρτοφυλάκιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, ενώ η τρίτη καλύπτει πρόσθετες ευκαιρίες συνεπένδυσης που ενδέχεται να προκύψουν από την κοινή αξιολόγηση των δύο ελληνικών φορέων.

Με αυτόν τον τρόπο, η Mubadala αποκτά τη δυνατότητα να εξετάζει ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτικών σχεδίων στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την παρουσία των εγχώριων συνεργατών της.

Πάντως, το Μνημόνιο δεν συνοδεύεται από ανακοίνωση συγκεκριμένου επενδυτικού ποσού ή δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος χρηματοδοτήσεων. Η πραγματική του σημασία θα αποτυπωθεί στις επενδύσεις που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, η εκτελεστική διευθύντρια Κρατικών Επενδυτικών Συνεργασιών της Mubadala, Meera Al Suwaidi, καθώς και η διευθύνουσα σύμβουλος και ο πρόεδρος της ΕΑΤΕ, Αντιγόνη Λυμπεροπούλου και Χάρης Λαμπρόπουλος, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Ο Γιάννης Παπαχρήστου επισήμανε ότι η νέα συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική μετασχηματισμού του Ταμείου σε ενεργό επενδυτή, με στόχο την κινητοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών κεφαλαίων και την αξιοποίηση διεθνούς επενδυτικής τεχνογνωσίας.

Από την πλευρά της Mubadala, η Meera Al Suwaidi υπογράμμισε ότι η διεύρυνση της συνεργασίας δημιουργεί δυνατότητες εντοπισμού νέων επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, με έμφαση σε επιχειρήσεις που διαθέτουν εμπορικές προοπτικές και δυνατότητες μακροπρόθεσμων αποδόσεων.

Η διοίκηση της ΕΑΤΕ, μέσω των Χάρη Λαμπρόπουλου και Αντιγόνης Λυμπεροπούλου, στάθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα σύνδεσης ελληνικών επιχειρήσεων και επενδυτικών σχημάτων με διεθνείς πηγές χρηματοδότησης.

Η Ελλάδα στο επενδυτικό ενδιαφέρον των Εμιράτων

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο ενίσχυσης των οικονομικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε τομείς όπως οι υποδομές, η ενέργεια, οι μεταφορές, ο τουρισμός και η τεχνολογία.

Οι συγκεκριμένοι κλάδοι βρέθηκαν και στην ατζέντα του Investopia Mediterranean, το οποίο συγκέντρωσε στην Αθήνα εκπροσώπους κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισμών των δύο χωρών.

Για το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, που συμμετείχε ως στρατηγικός εταίρος της διοργάνωσης, η νέα συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσω επενδυτικών συνεργασιών. Το επόμενο ζητούμενο είναι η μετάβαση από τη θεσμική συνεργασία σε συγκεκριμένα έργα και επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις.

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