ΒriQ Properties: Αύξηση κερδών παρά τη μείωση εσόδων από ενοίκια στο φετινό εννεάμηνο της χρήσης

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Βελτίωση της κερδοφορίας της, παρά τη μείωση των εσόδων από μισθώματα, κατέγραψε η BriQ Properties στο εννεάμηνο του 2026, με την εταιρεία να επωφελείται από τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 9,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 17,8% σε σχέση με τα 8,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Την ίδια στιγμή, τα έσοδα από μισθώματα μειώθηκαν κατά 4,2%, στα 15,7 εκατ. ευρώ, έναντι 16,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025.

Η υποχώρηση συνδέεται με τη μείωση του αριθμού των επενδυτικών ακινήτων, μετά την πώληση οκτώ ακινήτων κατά την προηγούμενη χρήση.

Παρά τη συρρίκνωση των μισθωτικών εσόδων, η εταιρεία κατάφερε να ενισχύσει την καθαρή της κερδοφορία, κυρίως χάρη στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των δαπανών και των χρηματοδοτικών της υποχρεώσεων.

Τα άμεσα έξοδα που σχετίζονται με τα ακίνητα, συμπεριλαμβανομένου του ΕΝΦΙΑ, και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα περιορίστηκαν κατά 24%, στα 2,4 εκατ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 13,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,4%.

Παράλληλα, τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 18,5%, φτάνοντας τα 9,2 εκατ. ευρώ.

Σημαντική παράμετρος για την οικονομική θέση της εταιρείας αποτελεί και η διάρθρωση του δανεισμού της. Το 97,5% των δανειακών υποχρεώσεων διαθέτει σταθερό επιτόκιο, περιορίζοντας την έκθεση στις μεταβολές του κόστους χρήματος.

Η καθαρή αξία ενεργητικού που αναλογεί στους μετόχους ανήλθε στα 185,2 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, αυξημένη κατά 6,6% σε σχέση με το τέλος του 2025.

Η πορεία της BriQ αποτυπώνει μια ευρύτερη τάση στον κλάδο των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητα, όπου η αύξηση των κερδών δεν συνδέεται απαραίτητα με την επέκταση του χαρτοφυλακίου, αλλά και με την αναδιάρθρωση των επενδύσεων, τον έλεγχο του κόστους και τη διαχείριση του δανεισμού.

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