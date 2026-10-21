Νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου: Συνεργασία με το ΙΤΕ για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων

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Στην αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας και των νέων τεχνολογιών για τη λειτουργία του αεροδρομίου στο Καστέλι επικεντρώνεται η συμφωνία μεταξύ του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Στην ανάπτυξη και δοκιμή νέων τεχνολογιών, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου αεροδρομίου που θα αξιοποιεί καινοτόμες εφαρμογές στην καθημερινή του λειτουργία, αποσκοπεί η στρατηγική συνεργασία του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ) με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Οι δύο οργανισμοί υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο προβλέπει τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τις επιχειρησιακές ανάγκες της νέας αεροδρομιακής υποδομής στο Καστέλι, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων σε πραγματικές συνθήκες.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ, καθηγητής Βασίλειος Χαρμανδάρης, και ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΗΚ, Νίκος Αναστασίου.

Βασικός άξονας της συμφωνίας είναι η αξιοποίηση της ερευνητικής τεχνογνωσίας του ΙΤΕ για την αναζήτηση λύσεων που θα ανταποκρίνονται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες του αεροδρομίου.

Η συνεργασία περιλαμβάνει τη διερεύνηση και αξιολόγηση τεχνολογικών εφαρμογών, καθώς και την πιλοτική δοκιμή καινοτόμων συστημάτων σε χώρους και υποδομές του νέου αερολιμένα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα αξιολόγησης των εφαρμογών υπό πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες, ώστε να διαπιστώνεται η αποτελεσματικότητά τους πριν εξεταστεί η ευρύτερη αξιοποίησή τους.

Με αυτόν τον τρόπο, το αεροδρόμιο στο Καστέλι μπορεί να αποτελέσει πεδίο σύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις ανάγκες μιας μεγάλης υποδομής μεταφορών.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΗΚ, Νίκος Αναστασίου, χαρακτήρισε τη συνεργασία σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός ευρύτερου οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στην Κρήτη.

Όπως σημείωσε, η συμμετοχή του ΙΤΕ δημιουργεί δυνατότητες αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης, με οφέλη για το αεροδρόμιο, την τοπική οικονομία και την ερευνητική κοινότητα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΙΤΕ, Βασίλειος Χαρμανδάρης, υπογράμμισε ότι η συμφωνία συνδέει την επιστημονική έρευνα με τις πραγματικές ανάγκες μιας μεγάλης εθνικής υποδομής.

Επισήμανε επίσης ότι το νέο αεροδρόμιο μπορεί να συμβάλει στην προβολή της τεχνολογικής δραστηριότητας του ΙΤΕ, παράλληλα με την ενίσχυση της εξωστρέφειας της κρητικής οικονομίας.

Η εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης έχει αναλάβει την κατασκευή και διαχείριση του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι.

Στη μετοχική της σύνθεση συμμετέχουν το Ελληνικό Δημόσιο με 45,90%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 32,46% και η GMR Airports Ltd με 21,64%.

Η νέα συνεργασία εντάσσεται στην προσπάθεια ανάπτυξης του αεροδρομίου με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, ενισχύοντας παράλληλα τη διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με τις μεγάλες υποδομές και την οικονομική δραστηριότητα της Κρήτης.

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