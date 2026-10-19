Intracom Defense: Νέα διοικητική σελίδα με Τσαμάζ και Αντωνόπουλο και στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας

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Σε νέα φάση περνά η Intracom Defense (IDE), με την ολοκλήρωση των αλλαγών στη διοικητική της πυραμίδα και την ανάληψη των καθηκόντων του διευθύνοντος συμβούλου από τον Λυκούργο Αντωνόπουλο. Στο τιμόνι του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ο Μιχάλης Τσαμάζ, με τη νέα διοικητική σύνθεση να καλείται να διαχειριστεί τις αναπτυξιακές προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στη διεθνή αμυντική βιομηχανία.

Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Οκτωβρίου 2026 και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διοικητικής αναδιάρθρωσης που είχε ξεκινήσει με την επιλογή του Λυκούργου Αντωνόπουλου για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Ο Μιχάλης Τσαμάζ αναλαμβάνει καθήκοντα μη εκτελεστικού προέδρου, ενώ ο Λυκούργος Αντωνόπουλος εντάσσεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ως εκτελεστικό μέλος.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη. Πέραν των Μιχάλη Τσαμάζ και Λυκούργου Αντωνόπουλου, συμμετέχουν οι Σταύρος Μπάνος και Αβραάμ Μωυσής ως μη εκτελεστικά μέλη και η Αγγελική Πετροπούλου ως εκτελεστικό μέλος.

Στις προτεραιότητες της νέας διοίκησης περιλαμβάνονται η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας, η ανάπτυξη συνεργασιών με μεγάλους αμυντικούς ομίλους και η περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχει αποκτήσει η Intracom Defense.

Ο Μιχάλης Τσαμάζ, σχολιάζοντας τη νέα διοικητική σύνθεση, έθεσε ως βασικούς άξονες την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη διεύρυνση της παρουσίας της IDE στην παγκόσμια αμυντική αγορά.

Από την πλευρά του, ο Λυκούργος Αντωνόπουλος έδωσε έμφαση στην αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και στην ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στο ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα.

Η παρουσία στις διεθνείς αγορές

Η Intracom Defense δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών συστημάτων, με σημαντική παρουσία σε αγορές του εξωτερικού.

Το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων της περιλαμβάνει ηλεκτρονικά συστήματα πυραύλων, τακτικές επικοινωνίες, λύσεις επιτήρησης, υβριδικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και τεχνολογίες μη επανδρωμένων συστημάτων.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει συνεργασίες και εξαγωγική δραστηριότητα σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Γαλλία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, συμμετέχει σε διεθνή αμυντικά προγράμματα και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες έρευνας και ανάπτυξης, ενώ περιλαμβάνεται στους εγκεκριμένους προμηθευτές οργανισμών του ΝΑΤΟ.

Οι διοικητικές αλλαγές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη δημιουργούν νέες προοπτικές για εταιρείες που διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πρόσβαση σε διεθνή προγράμματα.

Για την Intracom Defense, η πρόκληση βρίσκεται στην αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών μέσα από νέες συμβάσεις, τεχνολογικές συνεργασίες και μεγαλύτερη συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης αμυντικών συστημάτων.

Η αποτελεσματικότητα της νέας διοικητικής δομής θα αποτυπωθεί στην πορεία υλοποίησης των επιχειρηματικών στόχων, στην εξασφάλιση νέων έργων και στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

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