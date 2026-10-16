Citi: Σκληραίνει ο ανταγωνισμός για κεφάλαια καθώς κράτη και επιχειρήσεις αυξάνουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες τους

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Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές χρήματος, με κυβερνήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις να διεκδικούν ολοένα περισσότερα κεφάλαια, την ώρα που το κόστος δανεισμού παραμένει υψηλό και οι επενδυτικές ανάγκες πολλαπλασιάζονται. Η χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης, οι αμυντικές δαπάνες, η ενεργειακή ασφάλεια και οι υποδομές δημιουργούν έναν νέο κύκλο ανταγωνισμού, ο οποίος, σύμφωνα με τη Citi, αναμένεται να επηρεάσει τις οικονομικές και επενδυτικές αποφάσεις τα επόμενα χρόνια.

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης αυξάνονται ταχύτερα από τη δυνατότητα των αγορών να προσφέρουν κεφάλαια με χαμηλό κόστος. Από τη μία πλευρά, τα κράτη επιδιώκουν να καλύψουν αυξημένες δημοσιονομικές υποχρεώσεις και να χρηματοδοτήσουν στρατηγικές επενδύσεις. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις αναζητούν τεράστια ποσά για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, των κέντρων δεδομένων και των ψηφιακών δικτύων.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την προοπτική διατήρησης των επιτοκίων σε σχετικά υψηλά επίπεδα, δημιουργεί συνθήκες εντονότερου ανταγωνισμού για την εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Όπως επισήμανε η Stephanie von Friedeburg, επικεφαλής του Public Sector Group της Citi σε παγκόσμιο επίπεδο, στο περιθώριο των ετήσιων συναντήσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι διεθνείς κεφαλαιαγορές βρίσκονται μπροστά σε μια διαρθρωτική μεταβολή, με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Αναζητούν διέξοδο πέρα από το δολάριο

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τη στροφή σε εναλλακτικά νομίσματα χρηματοδότησης. Καθώς τα αμερικανικά επιτόκια εξακολουθούν να επηρεάζουν το κόστος άντλησης κεφαλαίων, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις εξετάζουν εκδόσεις χρέους σε κινεζικό γουάν, αυστραλιανό δολάριο, δολάριο Χονγκ Κονγκ και δολάριο Σιγκαπούρης.

Η επιλογή αυτή δεν σηματοδοτεί εγκατάλειψη του αμερικανικού νομίσματος, αλλά προσπάθεια περιορισμού του κόστους δανεισμού και διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης.

Η Citi εκτιμά, πάντως, ότι το δολάριο θα διατηρήσει την κυρίαρχη θέση του ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, χάρη στο μέγεθος, το βάθος και τη ρευστότητα των αμερικανικών χρηματοπιστωτικών αγορών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αυξανόμενη δραστηριότητα των κρατικών επενδυτικών ταμείων, κυρίως στις χώρες του Κόλπου. Σημαντικά κεφάλαια κατευθύνονται πλέον σε εγχώριες υποδομές, τεχνολογικές επενδύσεις και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας παράλληλα τις οικονομικές διασυνδέσεις μεταξύ Ασίας και Δύσης.

Την ίδια στιγμή, η άνοδος της τιμής του χρυσού επηρεάζει τη στρατηγική των κεντρικών τραπεζών. Σύμφωνα με τη Citi, αυξάνεται το ενδιαφέρον για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των αποθεμάτων, μέσα από εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου, διαχείρισης ρευστότητας και χρηματοδότησης με εξασφάλιση χρυσού.

Η πίεση στις αναδυόμενες οικονομίες

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στις αναδυόμενες αγορές, όπου τα υψηλά επίπεδα χρέους περιορίζουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, χωρίς να μειώνουν την ανάγκη για νέες επενδύσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, αναζητούνται εναλλακτικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης, όπως οι συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με αναπτυξιακές δεσμεύσεις και οι αναδιαρθρώσεις υποχρεώσεων.

Κατά την εκτίμηση της Citi, η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, η τεχνητή νοημοσύνη και η ενεργειακή ασφάλεια θα αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Παράλληλα, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αναμένεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η χρηματοδότηση μεγάλων έργων γίνεται ολοένα πιο απαιτητική.

Το μήνυμα είναι σαφές: στη νέα περίοδο, το κρίσιμο ζήτημα δεν θα είναι μόνο ποιος χρειάζεται κεφάλαια, αλλά ποιος μπορεί να τα εξασφαλίσει με βιώσιμο κόστος

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