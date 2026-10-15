EFA GROUP και MyDefence ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δυνατοτήτων Counter-UAS

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Το EFA GROUP και η MyDefence υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τους για την ενσωμάτωση των φορητών συστημάτων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Counter-UAS / C-UAS) της MyDefence στα συστήματα διαχείρισης αποστολών MIMS της SCYTALYS.

Το Μνημόνιο υπεγράφη στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο της AUSA 2026, μίας από τις σημαντικότερες εκθέσεις αμυντικού υλικού στις ΗΠΑ, και ολοκληρώνει δύο ισχυρά και επιχειρησιακά δοκιμασμένα προϊόντα συνδυάζοντας την εκτεταμένη τεχνογνωσία της MyDefence στον τομέα wearable Counter-UAS με την εξειδίκευση της SCYTALYS στα συστήματα διαχείρισης αποστολών.

Με την ενσωμάτωση των φορητών αισθητήρων και λύσεων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (wearable C-UAS) της MyDefence στο MIMS Ranger, οι δύο εταιρίες επιδιώκουν να εντάξουν τις πληροφορίες που συλλέγονται στην ευρύτερη τακτική εικόνα. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η επίγνωση της κατάστασης, διευκολύνοντας την ταχύτερη λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή δράση στο πεδίο.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας θέτει το πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο τη διερεύνηση της ολοκλήρωσης υφιστάμενων και μελλοντικών δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου.

O Dan Hermansen, CEO MyDefence Group, με τον Δρ. Γρηγόρη Κουτσογιάννη, CEO EFA GROUP, κατά την υπογραφή της συμφωνίας

Στιγμιότυπο από την υπογραφή της συμφωνίας

Σχετικά με το EFA GROUP :

Το EFA GROUP αποτελείται από εταιρίες με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς της Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας και Άμυνας. Ο Όμιλος απαρτίζεται από τέσσερα Clusters: Unmanned & Autonomous Systems (U&AS), Mission Systems, Simulation and Training (MSST), Integrated Services (IS) και Sensors & Targeting (S&T). Έχοντας ξεκινήσει τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα το 1997, ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 400 επαγγελματίες, η πλειονότητα των οποίων είναι μηχανικοί και επιστήμονες. Το EFA GROUP διατηρεί παρουσία σε έξι διεθνείς αγορές – Ελλάδα, Ελβετία, Κύπρο, ΗΠΑ, ΗΑΕ και Σιγκαπούρη – εξυπηρετώντας πελάτες σε 40 χώρες παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες: efagroup.eu

Σχετικά με τη MyDefence :

Η MyDefence είναι εταιρία αμυντικής τεχνολογίας που εξειδικεύεται σε προηγμένες λύσεις αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων (Counter-UAS / C-UAS), καθώς και σε τεχνολογίες συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών από το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων (RF), με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Με έδρα στη Δανία και τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, η εταιρία αναπτύσσει και παρέχει καινοτόμες τεχνολογίες που επιτρέπουν σε Ένοπλες Δυνάμεις και Οργανισμούς Ασφαλείας να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν απειλές από drones.

Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει φορητές λύσεις, καθώς και συστήματα για οχήματα, ναυτικές εφαρμογές και σταθερές εγκαταστάσεις, σχεδιασμένα για την προστασία προσωπικού, κρίσιμων υποδομών και επιχειρησιακών χώρων. Με διαρκώς διευρυνόμενη διεθνή παρουσία στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η MyDefence εξυπηρετεί πελάτες στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων του ΝΑΤΟ και συμμαχικών Ενόπλων Δυνάμεων. Για περισσότερες πληροφορίες: mydefence.com

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