Dimand: Επένδυση 440 εκατ. ευρώ στο Κτήμα Καμπά με γραφεία, ξενοδοχείο και εμπορικούς χώρους

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Ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια αξιοποίησης ακινήτων στην Ανατολική Αττική βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή του, καθώς προχωρά η διαδικασία αδειοδότησης της επένδυσης των 440 εκατ. ευρώ που σχεδιάζει η Dimand στο ιστορικό Κτήμα Καμπά, στην Κάντζα.

Το έργο, με την ονομασία Cambas Gardens, εισέρχεται στην τελική ευθεία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με τη σχετική μελέτη να παρουσιάζεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

Πρόκειται για μια σύνθετη ανάπτυξη σε έκταση περίπου 315 στρεμμάτων, η οποία φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν νέο επιχειρηματικό πόλο, συνδυάζοντας γραφειακούς χώρους, εμπορικές δραστηριότητες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές χρήσεις και εκτεταμένες εκτάσεις πρασίνου.

Στον πυρήνα της επένδυσης βρίσκονται οι γραφειακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 88.524 τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων. Παράλληλα, προβλέπονται εμπορικά καταστήματα 5.590 τετραγωνικών μέτρων, πολιτιστικές εγκαταστάσεις 3.450 τετραγωνικών μέτρων και ξενοδοχειακή μονάδα 40 κλινών.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η αποκατάσταση περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων διατηρητέων κτιρίων. Το παλαιό Οινοποιείο Καμπά προορίζεται να αποκτήσει πολιτιστική και μουσειακή χρήση, ενώ αντίστοιχη αξιοποίηση προβλέπεται για τον ιστορικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Κάντζας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στο συγκρότημα εκτιμάται ότι θα κινούνται καθημερινά περίπου 7.000 εργαζόμενοι και επισκέπτες, ενώ προβλέπονται 2.056 θέσεις στάθμευσης.

Το χρηματοδοτικό σχήμα

Το οικονομικό σκέλος του έργου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς από τον συνολικό προϋπολογισμό των 440 εκατ. ευρώ, τα 264 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στις κατασκευαστικές εργασίες.

Η χρηματοδότηση προβλέπεται να καλυφθεί κατά 35% από ίδια κεφάλαια, περίπου 154 εκατ. ευρώ, και κατά 65% από τραπεζικό δανεισμό, ύψους περίπου 286 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τουλάχιστον το 50% της συνολικής έκτασης σχεδιάζεται να καλυφθεί από πράσινο, ενώ περιλαμβάνονται ενεργειακές και περιβαλλοντικές υποδομές.

Για τη Dimand, η συγκεκριμένη ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό επενδυτικό εγχείρημα, τόσο λόγω μεγέθους όσο και λόγω των διαφορετικών χρήσεων που συνδυάζει.

Ωστόσο, η ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας αποτελεί μόνο το επόμενο βήμα. Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης, η κατασκευαστική υλοποίηση και κυρίως η εμπορική απορρόφηση των νέων χώρων θα καθορίσουν την τελική επιτυχία μιας επένδυσης που μπορεί να μεταβάλει ουσιαστικά τον επιχειρηματικό χάρτη της Ανατολικής Αττικής.

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