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24.10.2026 11:45

Νέλλη Γκίνη για Μαζωνάκη: «Ήθελε να επανέλθει, γι’ αυτό έκανε αυτό που έκανε»

24.10.2026 11:45
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Για τον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από τη ζωή πριν από ενάμιση μήνα, μίλησε η Νέλλη Γκίνη στην πρεμιέρα της εκπομπής For You.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε τις προσωπικές της αναμνήσεις από τον Γιώργο Μαζωνάκη αποκαλύπτοντας μάλιστα μία φράση από την τελευταία τους επικοινωνία.

Όπως τόνισε, ο αείμνηστος τραγουδιστής προέβη στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και της υδροθεραπείας, διότι ήθελε να επανέλθει.

«Ο Γιώργος δεν έπρεπε να είχε φύγει. Με τον Γιώργο είχαμε μια εξ αγχιστείας συγγένεια. Τον γνωρίζω από επτά χρονών παιδάκι. Ένα ονειροπόλο παιδί, το οποίο μιλούσε συνέχεια για το θέατρο. Ήθελε να μάθει για το θέατρο, ήθελε να γίνει ηθοποιός. Την είχε την πρόζα», δήλωσε η Νέλλη Γκίνη.

«Θεωρώ ότι κάπου χάθηκε στον δρόμο ο Γιώργος και εκεί δεν βρέθηκαν οι σωστοί άνθρωποι για να τον κρατήσουν. Είχε πολλή ανάγκη από αγάπη ο Γιώργος, γιατί έδινε και πολλή αγάπη. Όταν πήγε στο The Voice, ήθελε να επανέλθει και γι’ αυτό έκανε αυτό που έκανε», επισήμανε η ηθοποιός.

Μάλιστα, η Νέλλη Γκίνη μοιράστηκε μία ανάμνηση από την εποχή που ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε τα πρώτα του μουσικά βήματα στην Πάτρα.

«Είχε ξεκινήσει δειλά κάποια τραγουδιστικά βήματα και εμένα μου προτάθηκε να πάω στην Πάτρα και πήρα τον Γιώργο μαζί. Μου λέει: “Νέλλη, δεν έχουμε κόσμο” και του λέω: “Μη φοβάσαι, Γιώργο μου, η νύχτα γεννάει”».

«Μέχρι και στο τελευταίο του μήνυμα μου λέει: “Αυτό δεν θα φύγει από κοντά μας”», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

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