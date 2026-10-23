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23.10.2026 19:14

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πήγε στο The Graham Norton Show του BBC σε μια εμφάνιση – έκπληξη

23.10.2026 19:14
William – BBC- new
Photo: X BBC
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  • Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στην εκπομπή The Graham Norton Show του BBC για να προωθήσει το περιβαλλοντικό βραβείο Earthshot Prize.
  • Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου αποκάλυψε ότι στην παιδική του ηλικία επιθυμούσε να γίνει αστυνομικός ή DJ.
  • Ο πρίγκιπας εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την τηλεοπτική εκπομπή The Traitors, την οποία παρακολουθεί μαζί με την οικογένειά του.
  • Στο πλαίσιο της συζήτησης για τον ελεύθερο χρόνο του, δήλωσε πως προτιμά τη μουσική και τις ταινίες που προκαλούν προβληματισμό.

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Αν δεν προοριζόταν κάποια μέρα να ανέβει στον βρετανικό θρόνο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα ήθελε να γίνει αστυνομικός, όπως αποκάλυψε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης – έκπληξη που έκανε στην εκπομπή The Graham Norton Show, μία από τις γνωστότερες του BBC, η οποία πρόκειται να προβληθεί το βράδυ της Παρασκευής.

Φορώντας σκούρο κοστούμι και χαμογελώντας συνεχώς, ο 44χρονος γιος του βασιλιά Καρόλου, συμμετείχε στην εκπομπή για να προωθήσει το περιβαλλοντικό βραβείο Earthshot Prize, το οποίο ίδρυσε το 2020 και ο νικητής του για το 2026 πρόκειται να ανακοινωθεί τη 17η Νοεμβρίου στη Μουμπάι (Βομβάη) της Ινδίας.

Οι συντελεστές της εκπομπής έκαναν λόγο για «ιστορική ημέρα»: το μοναδικό μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που είχε συμμετάσχει κατά το παρελθόν, το 2009, ήταν η Σάρα Φέργκιουσον, η πρώην σύζυγος του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου. 

Στο πλευρό του πρίγκιπα διαδόχου στον διάσημο κόκκινο καναπέ της εκπομπής κάθονταν η Αυστραλή ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ, η Βρετανή κωμικός Χάνα Γουάντινγκχεμ και ο οικολόγος ακτιβιστής Ρόμπερτ Έργουιν, που εμπλέκονται όλοι στο Earthshot Prize.

Μεταξύ των εκμυστηρεύσεων που έκανε ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής ήταν όταν παραδέχθηκε πως ονειρευόταν μια τελείως διαφορετική καριέρα κατά την παιδική του ηλικία.

«Ήθελα πραγματικά να γίνω αστυνομικός όταν ήμουν σε μικρότερη ηλικία, πιστεύω πως θα μπορούσα να είμαι καλός», τόνισε, προσθέτοντας πως πέρασε επίσης από μια «φάση» κατά την οποία σκεφτόταν να γίνει DJ.

Ομολόγησε επίσης ότι είναι θαυμαστής του “The Traitors”, της τηλεοπτικής εκπομπής του BBC στην οποία οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποκαλύψουν κρυφά ορισμένους “προδότες” μέσα στην ομάδα – μια εκπομπή που σπάει ρεκόρ τηλεθέασης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Το λατρεύω, όλη η οικογένεια το λατρεύει. Η Σάρλοτ και ο Λούις έχουν εμμονή με αυτό. Είναι πραγματικά υπέροχη τηλεόραση», είπε, αναφερόμενος σε δύο από τα παιδιά του, ηλικίας 11 και 8 ετών αντίστοιχα.

Όταν ρωτήθηκε πώς χαλαρώνει, ο πρίγκιπας απάντησε με τη μουσική και τον κινηματογράφο.

«Μου αρέσει να βυθίζομαι σε ταινίες που μου προκαλούν προβληματισμό», εξήγησε, λέγοντας ότι είναι μεγάλος θαυμαστής του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τριλογία του Dark Knight.

Ο Ουίλιαμ είχε εμφανιστεί επίσης στο δημοφιλές podcast του Τράβις Κέλσι τον Ιούλιο, λίγες ώρες πριν από τον γάμο του σταρ του NFL με την τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ. Αποκάλυψε τότε ότι ο πατέρας του, ο βασιλιάς Κάρολος «σιχαίνεται το ποδόσφαιρο».

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