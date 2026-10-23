Γιώργος Τσαλίκης: «Μου έσπασε το αυτοκίνητο και έφυγε με καφέ και τσιγάρο στο χέρι, ατάραχος – Τον έχω σε κοντινό πλάνο» (Video)

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Για την επίθεση στο αυτοκίνητό του μίλησε ο Γιώργος Τσαλίκης, αποκαλύπτοντας ότι έχει πλάνο εκείνου που προκάλεσε φθορές στο όχημά του.

Ο τραγουδιστής είχε δημοσίευσει βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας το σπασμένο τζάμι και τα θραύσματα στο εσωτερικό του οχήματος, ενώ είχε συνδέσει το συμβάν με τις δημόσιες τοποθετήσεις του για θέματα της επικαιρότητας, τονίζοντας ότι κανείς δεν θα τον εμποδίσει να συνεχίσει να εκφράζει ανοιχτά την άποψή του.

«Από ό,τι φαίνεται στις κάμερες, με είδε, ακολούθησε, είδε ότι μπήκα στο καφέ, πήγε ατάραχος, μου έσπασε το αυτοκίνητο και έφυγε με καφέ και τσιγάρο στο χέρι. Ατάραχος. Έφυγε περπατώντας. «Τον έχω σε κοντινό πλάνο αυτόν που το έσπασε» είπε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στο MEGA.

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