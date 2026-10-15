ΑΝΤ1: Αρχίζει το Σάββατο (24/10) το «For You» με την Φαίη Σκορδά

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Η ψυχαγωγική πρωινή εκπομπή «For You» με τη Φαίη Σκορδά θα κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 το Σάββατο (24/10) στις 09.50.

Η εκπομπή θα επιχειρήσει να κερδίσει τους τηλεθεατές «με περιεχόμενο για όλη την οικογένεια και «σελίδες» με δυνατές ιστορίες μαζί με όσα συζητάμε, μοιραζόμαστε και ζούμε καθημερινά».

Παρουσιάστρια η Φαίη Σκορδά η οποία θα υποστηρίζεται από τους Άρη Καβατζίκη, Δημήτρη Μακαλιά, Νάνσυ Νικολαϊδου, Δέσποινα Τσόκου, Δημήτρη Μπάρμπα και με την ομάδα της εκπομπής θα «βάζουν στο επίκεντρο της συζήτησης θέματα που αφορούν την κοινωνία, την οικογένεια, τα παιδιά, τις σχέσεις, την υγεία και την τεχνολογία. Οι άνθρωποι πίσω από τις ιστορίες θα μιλούν για τις εμπειρίες τους, ενώ ειδικοί θα εξηγούν, θα απαντούν σε ερωτήματα και θα προσφέρουν πρακτικές συμβουλές».

«Ο Καβατζίκης θα συναντά ξεχωριστούς ανθρώπους και θα μας χαρίζει ουσιαστικές συζητήσεις, ενώ παράλληλα, θα ανοίγει και ένα παράθυρο στον κόσμο, μεταφέροντας τις πιο ενδιαφέρουσες διεθνείς ειδήσεις.Ο Μακαλιάς, με χιούμορ και θετική ενέργεια, θα σχολιάζει όσα συμβαίνουν γύρω μας και θα δίνει ξεχωριστό χρώμα στην παρέα.Η Τσόκου θα ενημερώνει για όσα συζητιούνται και απασχολούν την καθημερινότητά μας, προσεγγίζοντάς τα με αμεσότητα και ουσία. Ο Μπάρμπας, ο αγαπημένος Mr Music, θα δίνει κάθε εβδομάδα τον δικό του ρυθμό, συνδέοντας τη μουσική με την επικαιρότητα και φέρνοντας στο προσκήνιο πρόσωπα, τραγούδια και ιστορίες που κάτι έχουν να μας πουν.

Η Νικολαΐδου, πάντα με τη δική της ξεχωριστή ματιά, θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ρεπορτάζ, μεταφέροντας ειδήσεις και νέα από τον χώρο του lifestyle και της κοινωνίας», περιγράφει τους ρόλους των συντελεστών ο σταθμός.

Με ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, το «FOR YOU» θα συναντά Έλληνες που διαπρέπουν εντός και εκτός συνόρων και πρόσωπα με ξεχωριστές διαδρομές ζωής.

Στο περιεχόμενο της η εκπομπή θα έχει ενότητα μαγειρικής με τον σέφ Γιώργο Τσούλη, ο οποίος θα ετοιμάζει εύκολες, πρωτότυπες και λαχταριστές συνταγές για το οικογενειακό τραπέζι και «θα μοιράζεται έξυπνα tips και μικρά μυστικά που κάνουν τη μαγειρική πιο απλή και απολαυστική».

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