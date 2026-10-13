Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

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Ύστερα από το- κατά δήλωση του – ειρωνικό σχόλιο που έκανε ο Σταμάτης Ζαχαρός για την Εριέττα Μόλχο, κορίτσι ανάμεσα στους 57 νεκρούς της τραγωδία των Τεμπών, που δεν βρέθηκε ποτέ, και τον παραλληλισμό του με αγνοούμενους του Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο της εκπομπής «Εδώ» του One Channel η οποία έμελλε να είναι η τελευταία του, το πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ σχημάτισε φάκελο και θα εξετάσει τις επίμαχες θέσεις/απόψεις του δημοσιογράφου στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Είχε προηγηθεί καταγγελία ιδιώτη προς την ΕΣΗΕΑ και το πειθαρχικό συμβούλιο της.

Ο Ζαχαρός ελέγχεται για ενδεχόμενη παραβίαση του άρθρου 7 του Καταστατικού της ΕΣΗΕΑ. Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ότι τα μέλη της Ένωσης οφείλουν να ασκούν το δημοσιογραφικό λειτούργημα ευσυνείδητα και με καλή πίστη, επιδεικνύοντας συμπεριφορά και ήθος ανάλογα με την επαγγελματική τους ιδιότητα.

Επισης, αναφέρεται ότι ο Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας επιβάλλει ιδιαίτερη διακριτικότητα και ευαισθησία απέναντι σε ανθρώπους που βιώνουν πένθος, ψυχικό κλονισμό ή οδύνη.

Για την πειθαρχική διαδικασία και τον σχηματισμό φακέλου ο παρουσιαστής ενημερώθηκε νωρίτερα το απόγευμα από την ΕΣΗΕΑ.

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