Γαύδος: Εντοπίστηκε σορός στη θάλασσα σε προχωρημένη σήψη

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Σορός σε κατάσταση προχωρημένης σήψης εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η σορός εντοπίστηκε και περισυνελέγη από σκάφος της δύναμης frontex και μεταφέρθηκε στο λιμάνι των Σφακίων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.

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