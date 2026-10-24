Γαύδος: Εντοπίστηκε σορός στη θάλασσα σε προχωρημένη σήψη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σορός σε κατάσταση προχωρημένης σήψης εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Γαύδου.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η σορός εντοπίστηκε και περισυνελέγη από σκάφος της δύναμης frontex και μεταφέρθηκε στο λιμάνι των Σφακίων.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.
Διαβάστε επίσης:
Πειραιάς: Στο νοσοκομείο ο αντιδήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Βοϊδονικόλας – Αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι
Θήβα: 59χρονος επιτέθηκε και χτύπησε 54χρονη που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της σε πάρκο – Την εγκατέλειψε αιμόφυρτη
Το «φρένο» Ιερώνυμου στους παπά-influencers – Ποιοι είναι οι άνθρωποι που κάνουν την Ορθοδοξία viral στα social media
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.