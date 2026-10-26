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26.10.2026 08:54

Μέμος Μπεγνής: «Ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα, θεωρώ παλιό αυτόν τον θεσμό – Δεν μπορώ τη συμβίωση, θέλω τον χώρο μου» (Video)

26.10.2026 08:54
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Για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον χρόνο που περνά μίλησε ο Μέμος Μπεγνής, επισημαίνοντας ότι είναι απόλυτα συμφιλιωμένος με αυτό, ενώ τόνισε ότι ουδέποτε πέρασε κρίση ηλικίας.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να λέω την ηλικία μου, ούτε με τον εαυτό μου. Δεν πέρασα ποτέ κρίση ηλικίας. Εγώ μέσα μου νιώθω 25» ανέφερε, αρχικά, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», ενώ ερωτηθείς για τον γάμοτον χαρακτήρισε ως έναν θεσμό ξεπερασμένο ππου, μάλιστα, βλάπτει τον έρωτα.

«Εγώ πιστεύω ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Ήμουν πάντα κατά αυτού του θεσμού… τον θεωρώ παλιό…» τόνισε, ενώ δήλωσε κατά και της συμβίωσης, καθώς -όπως υπογράμμισε- για τον ίδιο είναι πολύ σημαντικό να έχει χώρο και χρόνο για τον εαυτό του.

«Είμαι υπέρ των διαφορετικών δωματίων ή ακόμα και των διαφορετικών σπιτιών, γιατί ο κάθε άνθρωπος με τη ζωή που ζούμε έχει την ανάγκη να μείνει μόνος του. Δεν μπορώ τη συμβίωση. Βεβαίως, και όταν είμαι ερωτευμένος θα κοιμηθώ με τον άλλον, και μια εβδομάδα, και δέκα μέρες, αλλά θέλω τον χώρο μου… Η σχέση μου δεν είναι η ζωή μου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς, τέλος, αν η αναγνωρισιμότητα επηρέασε την προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός απάντησε θετικά, επισημαίνοντας ότι ενδεχομένως άνθρωποι που ενδιαφέρονται να μην τον πλησιάζουν, φοβούμενοι ότι δεν θα υπάρξει ανταπόκριση.

«Από τη μία, αυτή η δουλειά είναι η ευτυχία μου, έχει πολλά προνόμια. Από την άλλη, είναι η κατάρα μου γιατί κάποιος δεν μπορεί να με πλησιάσει εύκολα γιατί νομίζει ότι θα απορριφθεί» σημείωσε.  

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