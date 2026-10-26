Βορίδης: Άλλο Καραμανλής άλλο Σαμαράς – Ο δεύτερος κάνει κόμμα και θέλει να ρίξει την κυβέρνηση

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Για την κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση για το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου ο Κώστας Καραμανλής μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο βουλευτής Μάκης Βορίδης, λέγοντας πως διαφορετικά μιλάει ο κ. Καραμανλής και διαφορετικά ο κ. Σαμαράς.

«Το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου έχει απασχολήσει τον δημόσιο διάλογο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάποιος θα έλεγε ‘’τι ωραία που έγινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο’’. Είναι μια εξέλιξη η οποία όπως επισημαίνει η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι στο χέρι μας. Είναι δύο διαφορετικά κράτη.

Λέμε ότι δεν έχει νομική υπόσταση και η εφαρμογή μιας παράνομης ενέργειας θα κριθεί στο πεδίο», ανέφερε αρχικά ο κ. Βορίδης και σημείωσε:

«Ο κ. Καραμανλής και ο κ. Σαμαράς έχουν μια κοινή ιδιότητα είναι πρώην πρωθυπουργοί και πρώην αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας.

Υπ’ αυτήν την έννοια, προφανώς έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα και άνεση και να μιλήσουν και να ασκήσουν κριτική και να πούνε την άποψή τους. Διαφορετικά μιλάει ο κ. Καραμανλής, διαφορετικά ο κ. Σαμαράς.

Ο κ. Καραμανλής δεν έχει ξεπεράσει το όριο, λέει τη γνώμη του, δεν τίθεται ζήτημα ορίου. Δεν λέει ‘’να πέσει η κυβέρνηση και ο κ. Γεραπετρίτης είναι ενδοτικός’’ όπως λέει ο κ. Σαμαράς. Ή το ”θα κάνω κόμμα”. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα όπως καταλαβαίνετε. Έχουν διαφορετική σημασία, διαφορετική σημασιολογία και διαφορετική πολιτική συνέπεια», αφήνοντας σαφέστατα αιχμές για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

«Θεωρώ ότι ένα από τα ισχυρά σημεία της ελληνικής κυβερνήσεως είναι η στάση της στην εξωτερική πολιτική και στα ζητήματα της άμυνας», επισήμανε ο κ. Βορίδης και ανέφερε ως παραδείγματα τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, τις εξορύξεις, τη συμφωνία με την Αίγυπτο, τα θαλάσσια πάρκα, την αποστολή της φρεγάτας στην Κύπρο και την στρατηγική σχέση με το Ισραήλ.

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