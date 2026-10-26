Γαλλία: Ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης – «Είμαστε στο χείλος μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης»

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Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα επικίνδυνο «κοκτέιλ» δημοσιονομικής αστάθειας και κοινωνικής αναταραχής, λίγους μήνες πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Οι μαζικές διαδηλώσεις, η ακρίβεια και η αδυναμία της κυβέρνησης να περιορίσει το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος εντείνουν την πίεση στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Έπειτα από δύο Σαββατοκύριακα κινητοποιήσεων, με εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να διαμαρτύρονται για τους μισθούς των εκπαιδευτικών, την κατάσταση των σχολείων και το αυξανόμενο κόστος ζωής, η χώρα μοιάζει να εγκλωβίζεται σε έναν φαύλο κύκλο, όπου η οικονομική κρίση ενισχύει την κοινωνική δυσαρέσκεια και η πολιτική αστάθεια επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομία, τονίζει το Politico.

«Η Γαλλία βρίσκεται στο χείλος μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης», προειδοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να σταλεί ένα σαφές μήνυμα στις αγορές.

Η ανησυχία των επενδυτών παραμένει έντονη καθώς η κυβέρνηση δυσκολεύεται να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα και να διαχειριστεί το δημόσιο χρέος των 3,5 τρισ. ευρώ.

Ανησυχία στις αγορές και πολιτική αβεβαιότητα

Η προοπτική μιας εκλογικής αναμέτρησης την επόμενη άνοιξη μεταξύ της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και του ηγέτη της Αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν εντείνει τους φόβους των επενδυτών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, και οι δύο υποψήφιοι προτείνουν δαπανηρές παρεμβάσεις για τη μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Η οικονομική κατάσταση της Γαλλίας προκαλεί ήδη πιέσεις στις αγορές ομολόγων. Η διαφορά αποδόσεων μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών δεκαετών ομολόγων έφτασε τις 169 μονάδες βάσης, ενώ η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου ανήλθε στο 5,14%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2002.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Μόντι, ο οποίος αντιμετώπισε αντίστοιχη κρίση το 2011, προειδοποιεί ότι οι εξελίξεις μπορούν να επιταχυνθούν απότομα. Τότε, η διαφορά αποδόσεων μεταξύ ιταλικών και γερμανικών ομολόγων εκτοξεύθηκε από περίπου 150 σε περισσότερες από 500 μονάδες βάσης μέσα σε λίγους μήνες. Ο ίδιος εκτιμά ότι η Γαλλία δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει το μέγεθος του κινδύνου.

«Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι η κοινή γνώμη δεν ανησυχεί αρκετά για αυτόν τον κίνδυνο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα δεν είναι ψυχολογικά έτοιμη να θεωρήσει τον εαυτό της πιθανό επίκεντρο μιας κρίσης που θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει ήδη ενσωματώσει στον προϋπολογισμό του 2027 μέτρα εξοικονόμησης ύψους 43 δισ. ευρώ, περιορίζοντας τα περιθώρια για νέες περικοπές. Έτσι, βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα: περισσότερο δανεισμό, με αυξημένο κόστος τόκων για τις επόμενες γενιές, ή την προσδοκία ότι οι κοινωνικές αντιδράσεις θα αποκλιμακωθούν.

«Έχουμε ένα μαχαίρι στον λαιμό μας και νιώθουμε τις σταγόνες αίματος στη σφαγίτιδα», δήλωσε κυβερνητικός υπουργός, περιγράφοντας την ασφυκτική πίεση. «Πρέπει να δείξουμε ότι ακούσαμε την οργή του κόσμου. Όμως, τα περιθώρια ελιγμών μας είναι περιορισμένα, δεδομένης της κατάστασης στις αγορές».

Η κοινωνική δυσαρέσκεια αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με έρευνα του προηγούμενου μήνα, εννέα στους δέκα Γάλλους εμφανίζονται απαισιόδοξοι για το μέλλον, εκτιμώντας ότι τα παιδιά τους θα ζήσουν χειρότερα από τους ίδιους.

Ο κίνδυνος ενός φαύλου κύκλου κρίσης

Παρά τις ανησυχίες, αξιωματούχοι, βουλευτές και διπλωμάτες εκτιμούν ότι η Γαλλία δεν βρίσκεται ακόμη αντιμέτωπη με ένα σενάριο αντίστοιχο της ελληνικής κρίσης, που θα την ανάγκαζε να διακόψει τις πληρωμές προς δημόσιους υπαλλήλους και πιστωτές. Ωστόσο, δεν αποκλείουν μια κρίση παρόμοια με εκείνη που έπληξε την Ιταλία το 2011.

«Δεν είμαστε ακόμη μια μπανανία που κινδυνεύει να κηρύξει χρεοκοπία», δήλωσε ο κεντρώος βουλευτής και ειδικός σε θέματα προϋπολογισμού Σαρλ ντε Κουρσόν.

Την ίδια ώρα, οι εικόνες λεηλασιών στο Παρίσι εντείνουν την ανησυχία, καθώς η κοινωνική αναταραχή επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα. Υπενθυμίζεται ότι οι κινητοποιήσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» την περίοδο 2018-2020 κόστισαν στη γαλλική οικονομία περίπου το 0,1% του ΑΕΠ, με τις επιχειρήσεις να καταγράφουν απώλειες 2 δισ. ευρώ.

Ο πρώην υπουργός Οικονομίας Ερίκ Λομπάρ αναγνώρισε ότι η χώρα δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της για τη δημοσιονομική εξυγίανση. «Εκ μέρους του γαλλικού λαού, αναλάβαμε δεσμεύσεις για να επαναφέρουμε τα δημόσια οικονομικά σε σταθερή τροχιά, αλλά δεν τις τηρήσαμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η εξέλιξη αυτή έφερε τη Γαλλία σε θέση αδυναμίας.

Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για την πορεία του ελλείμματος παραμένουν δυσοίωνες, καθώς το Παρίσι δυσκολεύεται να πετύχει τον στόχο μείωσής του στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029, όπως έχει δεσμευτεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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