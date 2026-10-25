Ευρώπη σε αναβρασμό: Φουντώνει η οργή, 1.000 συλλήψεις στη Γαλλία, επεισόδια και λεηλασίες σε Ισπανία και Αλβανία – Έφοδος διαδηλωτών στο Κολοσσαίο

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Εκρητικές διαστάσεις παίρνει η κοινωνική αναταραχή στην Ευρώπη με τις μαζικές διαδηλώσεις να εξαπλώνονται από τη Γαλλία στην Ισπανία, την Ιταλία, την Αλβανία, την Πορτογαλία και το Βέλγιο.

Εργαζόμενοι, νέοι, μαθητές και φοιτητές βγαίνουν στους δρόμους, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για την ακρίβεια που καλπάζει, τις διευρυνόμενες κοινωνικές ανισότητες, τις πολιτικές αποφάσεις που αμφισβητούν και την αβεβαιότητα που βαραίνει την καθημερινότητά τους. Από το Παρίσι έως τη Λισαβόνα, η δυσαρέσκεια συσσωρεύεται, η ένταση κλιμακώνεται και τα αιτήματα για αλλαγές αποκτούν ολοένα πιο δυναμική φωνή, σε ένα κύμα κινητοποιήσεων που δοκιμάζει τις αντοχές κυβερνήσεων και κοινωνιών.

Γαλλία: Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές και συγκρούσεις σε δεκάδες πόλεις

Η Γαλλία παραμένει στο επίκεντρο της αναταραχής, με τις κινητοποιήσεις να εξαπλώνονται από το Παρίσι σε δεκάδες πόλεις. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 410.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις του Σαββάτου, ενώ τα συνδικάτα ανεβάζουν τον αριθμό στους 800.000. Περίπου 70.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι συλλήψεις πλησίασαν τις 1.000.

Στο Παρίσι, η συμμετοχή εκτιμήθηκε σε περίπου 110.000 άτομα από τις αρχές, ενώ τα συνδικάτα υποστήριξαν ότι οι διαδηλωτές έφτασαν τους 250.000. Η πορεία σημαδεύτηκε από συγκρούσεις, με εκτόξευση αντικειμένων και πυροτεχνημάτων κατά των αστυνομικών. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού, ενώ σε διάφορα σημεία σημειώθηκαν φωτιές και απόπειρες λεηλασίας.

NEW: Fireworks explode and tear gas fills the streets of Paris as protesters clash with heavily equipped riot police.



Officers charge into crowds and make arrests as a largely peaceful march of 110,000 people turns violent.



Nearly 1,000 people were arrested Saturday nationwide… pic.twitter.com/MeHHsGrlPT — Fox News (@FoxNews) October 24, 2026

Πολλά καταστήματα είχαν προστατεύσει τις βιτρίνες τους με ξύλινες κατασκευές, ενώ μουσεία παρέμειναν κλειστά υπό τον φόβο επεισοδίων. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας εφαρμόστηκαν και στη Μασσαλία.

Η αναταραχή επεκτάθηκε και στην υπόλοιπη χώρα. Στο Μπορντό, περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε συγκέντρωση παρά τους περιορισμούς στο κέντρο της πόλης. Ακολούθησαν συγκρούσεις με την αστυνομία, οδοφράγματα, πυρπολήσεις κάδων και απόπειρα εισβολής στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Οι αρχές ανακοίνωσαν 44 συλλήψεις, τρεις τραυματισμούς και ζημιές σε οκτώ επιχειρήσεις.

Στη Μετς, περίπου 1.500 άνθρωποι συμμετείχαν σε πορεία, ενώ επεισόδια προκάλεσε ομάδα περίπου 200 κουκουλοφόρων. Επτά άτομα συνελήφθησαν, ανάμεσά τους τρεις ανήλικοι. Στη Σαμπερί, συγκέντρωση αντίστοιχου μεγέθους πραγματοποιήθηκε χωρίς άδεια, προκαλώντας προσωρινό κλείσιμο αυτοκινητοδρόμου και συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στην Ανεσί έγιναν 20 συλλήψεις και τραυματίστηκε ένας χωροφύλακας. Στις πόλεις Βαν και Λοριάν πραγματοποιήθηκαν απαγορευμένες συγκεντρώσεις με περίπου 1.200 και 1.600 συμμετέχοντες αντίστοιχα. Στη Λοριάν, έξι ύποπτοι συνελήφθησαν έχοντας στην κατοχή τους βαριοπούλες, κόφτες και καπνογόνα.

Στην Γκρενόμπλ, περίπου 10.300 άνθρωποι συμμετείχαν σε δύο πορείες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα περίπου 400 κουκουλοφόρων προκάλεσε καταστροφές, ενώ ένα κατάστημα λεηλατήθηκε και άλλα δέκα κτίρια υπέστησαν ζημιές ή έγιναν στόχος απόπειρας λεηλασίας. Οκτώ αστυνομικοί και επτά διαδηλωτές τραυματίστηκαν.

Στο Μονπελιέ, περίπου 6.300 άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποίηση που συνοδεύτηκε από ρίψεις αντικειμένων και χρήση δακρυγόνων. Ο απολογισμός περιλάμβανε οκτώ συλλήψεις και δύο τραυματισμούς αστυνομικών.

Το εύρος των κινητοποιήσεων καταδεικνύει τη δυσκολία των αρχών να περιορίσουν την ένταση, καθώς οι διαδηλώσεις αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση και συγκεντρώνουν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.

Ισπανία: Εκατό συλλήψεις και επεισόδια στη Βαρκελώνη

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Βαρκελώνη, όπου περίπου 100 άνθρωποι συνελήφθησαν, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές. Η υπουργός Εσωτερικών της Καταλονίας, Νούρια Παρλόν, δήλωσε ότι το 25% των συλληφθέντων ήταν ανήλικοι.

Barcelona doesn't sleep, shop windows smashed, stores looted, street on fire. The apocalypse has arrived in Spain too. pic.twitter.com/eH3JSbXhUW — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 25, 2026

Περισσότερες από 30 φωτιές εκδηλώθηκαν σε αντικείμενα στους δρόμους, ενώ 14 καταστήματα υπέστησαν ζημιές ή λεηλατήθηκαν. Οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις επισκίασαν τις κινητοποιήσεις, στις οποίες συμμετείχαν κυρίως νέοι.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι διοργανωτές χαρακτήρισαν το κίνημα «αντισυστημικό», χρησιμοποιώντας το σύνθημα «Institut Indignats», εμπνευσμένο από το γαλλικό μαθητικό κίνημα «Lycées Indignes».

Η κινητοποίηση αποτυπώνει τη διάθεση τμήματος της νεολαίας να αμφισβητήσει τις υφιστάμενες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες. Ωστόσο, οι επιμέρους διεκδικήσεις και η έκταση της συμμετοχής χρειάζονται σαφέστερη αποτύπωση, ώστε να διαχωριστούν τα αιτήματα των διοργανωτών από τις ενέργειες των ομάδων που ενεπλάκησαν στα επεισόδια.

Ιταλία: Ένταση στη Ρώμη και είσοδος διαδηλωτών στο Κολοσσαίο

Στη Ρώμη, οι διαδηλώσεις συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις με την αστυνομία, ενώ η ένταση κορυφώθηκε όταν ομάδα διαδηλωτών παραβίασε την περίμετρο ασφαλείας του Κολοσσαίου και εισήλθε στον αρχαιολογικό χώρο. Οι αρχές επενέβησαν και απομάκρυναν τους συγκεντρωμένους.

Chaos in Rome. Masked rioters storm the Colosseum, forcing the entrance barriers. "Peaceful protest" they say. Unbelievable. pic.twitter.com/9KROPmUWTe — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 24, 2026

Στην Piazza della Repubblica, αστυνομικοί με ασπίδες και κλομπ επιχείρησαν να συγκρατήσουν τους διαδηλωτές, χρησιμοποιώντας και εκτοξευτήρα νερού. Παράλληλα, ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το Circus Maximus, την Piazza del Popolo και κεντρικούς εμπορικούς δρόμους.

Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Μιλάνο και στο Τορίνο, όπου συμμετείχαν εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές. Μέρος των συγκεντρωμένων διαχώρισε τη θέση του από τις ομάδες που προκάλεσαν επεισόδια.

Οι κινητοποιήσεις στην Ιταλία εντάσσονται στο ευρύτερο κύμα αμφισβήτησης που καταγράφεται σε ευρωπαϊκές πόλεις. Οι διαδηλωτές εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την πολιτική και κοινωνική κατάσταση, ενώ η συμμετοχή νέων αναδεικνύει τη διάθεση για πιο ενεργή παρέμβαση στα δημόσια ζητήματα.

Αλβανία: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με αίτημα την παραίτηση Ράμα, 8 τραυματίες

Σε ιδιαίτερα βίαιες συγκρούσεις εξελίχθηκαν οι κινητοποιήσεις στα Τίρανα, όπου μαθητές και φοιτητές βγήκαν στους δρόμους διεκδικώντας αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική και μέτρα κατά της διαφθοράς. Οι διαμαρτυρίες μετατράπηκαν σταδιακά σε ευρύτερη αντικυβερνητική κινητοποίηση, με βασικό αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου έξω από το υπουργείο Παιδείας. Οι διαδηλωτές ζήτησαν μείωση των διδάκτρων, μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και ουσιαστική αντιμετώπιση της διαφθοράς. Στη συνέχεια, η ένταση μεταφέρθηκε στην πλατεία Σκεντέρμπεη, στο πρωθυπουργικό γραφείο και σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας.

Tirana is burning.

Students and protesters are back on the streets of Albania, clashing with police and demanding the resignation of Prime Minister Edi Rama. What started over a luxury coastal resort has exploded into nationwide anger over corruption, broken education, jobs, and… pic.twitter.com/zeMCsO2UNG — TheGenzzzVoice (@genzvoicee) October 24, 2026

Νεαροί εκτόξευσαν πέτρες, πυροτεχνήματα και βόμβες μολότοφ κατά αστυνομικών, ξήλωσαν πλάκες από πεζοδρόμια, έστησαν οδοφράγματα και πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων.

Φωτιές εκδηλώθηκαν στο υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ ζημιές και εστίες φωτιάς αναφέρθηκαν στις εισόδους του υπουργείου Γεωργίας και του δημαρχείου των Τιράνων. Καταστροφές σημειώθηκαν επίσης σε τράπεζες, στάσεις λεωφορείων και άλλες εγκαταστάσεις.

Albania: Protesters fire streams of firework rockets at riot police in Albania’s capital Tirana. pic.twitter.com/jioU1ez8c6 — Clash Report (@clashreport) October 24, 2026

Σύμφωνα με την αλβανική δημόσια ραδιοτηλεόραση, ένας αστυνομικός τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, με συναδέλφους του να σπεύδουν να τον βοηθήσουν.

Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα, εκτοξευτήρες νερού και πλαστικές σφαίρες, ενώ περίπου 2.500 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Ο αριθμός των συλλήψεων παραμένει άγνωστος, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για οκτώ τραυματίες.

Η ανεργία, η διαφθορά, τα προβλήματα στην εκπαίδευση και η δυσαρέσκεια για την κυβερνητική πολιτική αποτελούν βασικούς παράγοντες της κοινωνικής έντασης. Οι διαδηλωτές ζητούν αλλαγή πολιτικής και λογοδοσία, ενώ η έκταση των επεισοδίων συνιστά σημαντική πρόκληση για τον Έντι Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013.

Πορτογαλία: Χιλιάδες διαδηλώνουν για τη στέγαση – Συγκρούσεις στη Λισαβόνα

Στην Πορτογαλία, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στη Λισαβόνα και στο Πόρτο, ζητώντας λύσεις στη στεγαστική κρίση και μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης των ενοικίων. Οι κινητοποιήσεις επικεντρώθηκαν στην ανάγκη εξασφάλισης προσιτής κατοικίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν από το Πόρτο στις 10 Οκτωβρίου και επεκτάθηκαν στην Κοΐμπρα, το Αβέιρο και την Μπράγκα. Οι συμμετέχοντες ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στέγαση, καθώς το κόστος κατοικίας έχει μετατραπεί σε κεντρικό ζήτημα δημόσιας αντιπαράθεσης.

Η ένταση κλιμακώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου στη Λισαβόνα, όταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ορισμένες με εκπαιδευμένους σκύλους, επιχείρησαν να απομακρύνουν διαδηλωτές που είχαν στήσει περισσότερες από 100 σκηνές στην κεντρική πλατεία Ροσίου. Ακολούθησαν συγκρούσεις και συλλήψεις, ενώ αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ανάλογη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και στο Πόρτο.

Είχε προηγηθεί, στις 20 Οκτωβρίου, η διάλυση καταυλισμών διαδηλωτών στις δύο πόλεις, με την αστυνομία να προχωρά σε 55 συλλήψεις.

Οι κινητοποιήσεις αναδεικνύουν την απαίτηση για συγκεκριμένες πολιτικές παρεμβάσεις στη στεγαστική αγορά. Το αίτημα για προσιτή κατοικία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με τους διαδηλωτές να ζητούν λύσεις που θα επιτρέπουν στους πολίτες να εξασφαλίζουν στέγη χωρίς δυσανάλογες επιβαρύνσεις.

Βέλγιο: Κινητοποιήσεις στο κλίμα της ευρωπαϊκής αναταραχής

Κινητοποιήσεις καταγράφηκαν και στο Βέλγιο, διευρύνοντας το κύμα διαμαρτυριών που εξαπλώνεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή, τα αιτήματα των διοργανωτών ή την έκταση των επεισοδίων.

Η παρουσία της χώρας στον χάρτη των κινητοποιήσεων ενισχύει την εικόνα μιας ευρύτερης κοινωνικής αναταραχής, η οποία εκδηλώνεται με διαφορετικές αφορμές και μορφές από χώρα σε χώρα. Για την πλήρη αποτύπωση της κατάστασης απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διεκδικήσεις και τις οργανώσεις που συμμετέχουν.

Σε επιφυλακή οι αρχές για νέες κινητοποιήσεις

Μετά τα επεισόδια του Σαββάτου, οι αρχές στη Γαλλία και στις υπόλοιπες χώρες που βρίσκονται αντιμέτωπες με κινητοποιήσεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για νέες συγκεντρώσεις σήμερα.

Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες, οι κινητοποιήσεις έχουν έναν κοινό παρονομαστή: την απαίτηση για αλλαγές και ουσιαστικές απαντήσεις από τις κυβερνήσεις.

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