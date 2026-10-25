Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ ψήφισε στη Φλόριντα και άφησε αιχμές τη «διαφθορά των δημοκρατικών» – Οι καταγγελίες για εκλογική απάτη

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Ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε χθες Σάββατο σε εκλογικό τμήμα στη Φλόριντα και κατέθεσε προκαταβολικά την ψήφο του ενόψει των βουλευτικών εκλογών του μέσου της δεύτερης θητείας του, που εν πολλοίς θα καθορίσουν το υπόλοιπό της.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το ζήτημα της διαφθοράς, που έχει αναδειχθεί σε προεκλογικό ζήτημα για πολλούς ψηφοφόρους, ο αμερικανός πρόεδρος τους διαβεβαίωσε ότι οι ρεπουμπλικάνοι αντιστέκονται σε αυτή, προσθέτοντας «πρέπει να κοιτάξετε στην πλευρά της αληθινής διαφθοράς, της διαφθοράς των δημοκρατικών», έξω από το εκλογικό τμήμα στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, όχι μακριά από την πολυτελή ιδιοκτησία του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο 80άρης δισεκατομμυριούχος, που αρνείται πάντα πως ηττήθηκε το 2020, καταγγέλλοντας -χωρίς καμιά απόδειξη ή βάση- εκτεταμένη εκλογική νοθεία, εξακόντισε χθες νέες καταγγελίες περί απάτης, διατεινόμενος πως υπάρχουν άκυρα ψηφοδέλτια στο Λος Άντζελες, πόλη που θεωρείται οχυρό των δημοκρατικών.

Μόλις 10 ημέρες πριν από τις midterms, που παραδοσιακά έχουν δυσμενή έκβαση για το κόμμα που κατέχει τον Λευκό Οίκο, ο μεγιστάνας βρίσκεται αντιμέτωπος με δυσοίωνες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θέλουν την παράταξή του να χάνει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, αν όχι και της Γερουσίας.

Χωρίς την πλειοψηφία του στο Κογκρέσο, ο πρόεδρος δεν θα είχε περιθώρια ελιγμών για την προώθηση του νομοθετικού του προγράμματος τα δυο χρόνια που του απομένουν στην εξουσία.

Ενδέχεται εξάλλου να αντιμετωπίσει διάφορες κοινοβουλευτικές έρευνες από τους δημοκρατικούς, που έχουν ήδη πει ότι θέλουν να εξετάσουν συμφωνίες που έκλεισαν ο Ντόναλντ Τραμπ και συγγενείς ή άνθρωποί του μέσω της οικογενειακής εταιρείας συμμετοχών («holding») μετά την επάνοδό του στην προεδρία.

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