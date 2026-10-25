search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.10.2026 10:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.10.2026 08:00

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ ψήφισε στη Φλόριντα και άφησε αιχμές τη «διαφθορά των δημοκρατικών» – Οι καταγγελίες για εκλογική απάτη

25.10.2026 08:00
trump

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε χθες Σάββατο σε εκλογικό τμήμα στη Φλόριντα και κατέθεσε προκαταβολικά την ψήφο του ενόψει των βουλευτικών εκλογών του μέσου της δεύτερης θητείας του, που εν πολλοίς θα καθορίσουν το υπόλοιπό της.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το ζήτημα της διαφθοράς, που έχει αναδειχθεί σε προεκλογικό ζήτημα για πολλούς ψηφοφόρους, ο αμερικανός πρόεδρος τους διαβεβαίωσε ότι οι ρεπουμπλικάνοι αντιστέκονται σε αυτή, προσθέτοντας «πρέπει να κοιτάξετε στην πλευρά της αληθινής διαφθοράς, της διαφθοράς των δημοκρατικών», έξω από το εκλογικό τμήμα στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, όχι μακριά από την πολυτελή ιδιοκτησία του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο 80άρης δισεκατομμυριούχος, που αρνείται πάντα πως ηττήθηκε το 2020, καταγγέλλοντας -χωρίς καμιά απόδειξη ή βάση- εκτεταμένη εκλογική νοθεία, εξακόντισε χθες νέες καταγγελίες περί απάτης, διατεινόμενος πως υπάρχουν άκυρα ψηφοδέλτια στο Λος Άντζελες, πόλη που θεωρείται οχυρό των δημοκρατικών.

Μόλις 10 ημέρες πριν από τις midterms, που παραδοσιακά έχουν δυσμενή έκβαση για το κόμμα που κατέχει τον Λευκό Οίκο, ο μεγιστάνας βρίσκεται αντιμέτωπος με δυσοίωνες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θέλουν την παράταξή του να χάνει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, αν όχι και της Γερουσίας.

Χωρίς την πλειοψηφία του στο Κογκρέσο, ο πρόεδρος δεν θα είχε περιθώρια ελιγμών για την προώθηση του νομοθετικού του προγράμματος τα δυο χρόνια που του απομένουν στην εξουσία.

Ενδέχεται εξάλλου να αντιμετωπίσει διάφορες κοινοβουλευτικές έρευνες από τους δημοκρατικούς, που έχουν ήδη πει ότι θέλουν να εξετάσουν συμφωνίες που έκλεισαν ο Ντόναλντ Τραμπ και συγγενείς ή άνθρωποί του μέσω της οικογενειακής εταιρείας συμμετοχών («holding») μετά την επάνοδό του στην προεδρία.

Διαβάστε επίσης:

Ξεχειλίζει η οργή στη Γαλλία: 1.000 προσαγωγές στα επεισόδια μετά το τέλος της ειρηνικής διαδήλωσης – Τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άνθρωποι

Κινητοποιήσεις στην Ιταλία: Χαμηλής έντασης επεισόδια σε Ρώμη, Μπολόνια και Τορίνο

Πυρά Ομπάμα κατά Τραμπ: «Ξεκίνησε έναν άχρηστο πόλεμο, που κανείς δεν ζήτησε – Φτάνει πια»



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vaggelis-liolios (2)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Basketgate: Στην Ευελπίδων Λιόλιος και Μαυραγάνης – Ο «στρατός», το χρήμα και οι κρίσιμες απολογίες των διαιτητών

oruc_reis_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εξέδωσε νέα NAVTEX για έρευνες στη Μεσόγειο – Στο επίκεντρο ο αγωγός φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα

skorda
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Πώς διαμορφώθηκε η μάχη των πρωινών εκπομπών μετά την πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά

gallia_main
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη σε αναβρασμό: Φουντώνει η οργή, 1.000 συλλήψεις στη Γαλλία, επεισόδια και λεηλασίες σε Ισπανία και Αλβανία – Έφοδος διαδηλωτών στο Κολοσσαίο

panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βοτανικός: Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού φέρνει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων στην γύρω περιοχή – Το εμπορικό κέντρο οι κατοικίες και το στοίχημα της αναγέννησης του Ελαιώνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsas
LIFESTYLE

Μάκης Μάτσας: «Δεν έχω δει δεύτερο Καζαντζίδη... Θα ήθελα να επιστρέψει ο Νότης... Λυπήθηκα για τη Βίσση» (Video)

liolios
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λιόλιοςgate: H φιλοξενία των 17.000 ευρώ στο Costa Navarino του επικεφαλής διαιτησίας της EuroLeague για χάρη της… Τσαρούχα

kavalieratos-8324
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος ο Σπύρος Καβαλιεράτος από το SPORT24 εν μέσω των εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ

metritis_deddie_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Τέλος τα αναλογικά ρολόγια στα σπίτια - Τι φέρνουν οι 2 εκατ. «έξυπνοι» μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ

petrounias-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λευτέρης Πετρούνιας: Ήταν με 39 πυρετό μέχρι και μια μέρα πριν τον τελικό - «Θα κάνω καιρό να κατέβω από το βάθρο και θα γίνει όταν το αποφασίσω εγώ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.10.2026 10:05
vaggelis-liolios (2)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Basketgate: Στην Ευελπίδων Λιόλιος και Μαυραγάνης – Ο «στρατός», το χρήμα και οι κρίσιμες απολογίες των διαιτητών

oruc_reis_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εξέδωσε νέα NAVTEX για έρευνες στη Μεσόγειο – Στο επίκεντρο ο αγωγός φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα

skorda
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Πώς διαμορφώθηκε η μάχη των πρωινών εκπομπών μετά την πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά

1 / 3