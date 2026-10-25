Κινητοποιήσεις στην Ιταλία: Χαμηλής έντασης επεισόδια σε Ρώμη, Μπολόνια και Τορίνο

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Ολοκληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις που είχαν οργανωθεί σε σειρά ιταλικών πόλεων, με συνθήματα κατά της ακρίβειας και του πολέμου. Στη Ρώμη, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινι. Μια μειοψηφία διαδηλωτών, στο τέλος της πορείας κατά της στήριξης της Ιταλίας στους πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη, πέταξε μπουκάλια και κροτίδες στους αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση αντλιών νερού.

Νωρίτερα, περίπου πενήντα συμμετέχοντες στην πορεία, είχαν καταφέρει να ανοίξουν μια από τις πύλες εισόδου και να μπουν στο Κολοσσαίο.

Στο Μιλάνο καταγράφηκε ένταση, αλλά χωρίς βανδαλισμούς και λεηλασίες και χωρίς την παρείσφρυση βίαιων διαδηλωτών με καλυμμένο το πρόσωπο.

Στην διαδήλωση κατά του πολέμου και της ακρίβειας η οποία πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο, μέλη του κοινωνικού κέντρου «Ασκατασούνα» προσπάθησαν να αλλάξουν τη διαδρομή της πορείας που είχε συμφωνηθεί και οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση γκλοπ και δακρυγόνων. Συγκρούσεις έλαβαν χώρα και στο κέντρο της Μπολόνια. Το Ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν, συνολικά, χίλιες περίπου προσαγωγές, ενώ στην Ρώμη εξακριβώθηκαν τα στοιχεία διακοσίων συμμετεχόντων στην αντιπολεμική κινητοποίηση και δυο διαδηλωτές τραυματίσθηκαν.

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