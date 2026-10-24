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24.10.2026 21:52

Ισραήλ: Μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση στο Τελ Αβίβ, τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές – Άτυπο γκάλοπ για τον Νετανιάχου η κινητοποίηση

24.10.2026 21:52
israil1

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Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα (24/10) στο Τελ Αβίβ σε μια μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση, τρεις ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές που θεωρούνται ευρέως ως «δημοψήφισμα» υπέρ ή κατά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από το Συμβούλιο του Οκτωβρίου, μια οργάνωση που ίδρυσαν οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων της 7ης Οκτωβρίου, για να ζητήσουν λογοδοσία για την αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας που οδήγησε στην επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος το 2023.

Μια εκδήλωση «τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές», έγραψε η οργάνωση στην πλατφόρμα Χ, για «τα τρία χρόνια του αγώνα για την αλήθεια, για τη λογοδοσία, για τη συγκρότηση μιας ερευνητικής επιτροπής» που θα υποδείξει τους υπεύθυνους και τις αποτυχίες των υπηρεσιών ασφαλείας, κάτι που η κυβέρνηση αρνείται να πράξει μέχρι σήμερα.

«Αυτοί που μας κυβέρνησαν τα τέσσερα τελευταία χρόνια έκαναν άθλια δουλειά» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 68χρονη Χαντάς Φόιερσταϊν, λίγο πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης. «Το Ισραήλ δεν έχει βρεθεί ποτέ ξανά σε τέτοια κατάσταση», πρόσθεσε.

Πολλά προβεβλημένα στελέχη της αντιπολίτευσης αναμένονται στην κινητοποίηση. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το στρατόπεδο της δεξιάς του Νετανιάχου δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ. Οι προβλέψεις όμως είναι ότι κανείς από τους δύο δεν θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει αυτοδυναμία.

Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης δήλωσαν ότι φοβούνται πιθανές «προκλήσεις» από την πλευρά υποστηρικτών της κυβέρνησης και ότι έχουν ενημερώσει τις αρχές.

Η διαμαρτυρία έρχεται σαν συνέχεια της μακρόχρονης εκστρατείας πολλών οργανώσεων της ισραηλινής κοινωνίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις αποτυχίες στον τομέα της ασφάλειας που οδήγησαν στην 7η Οκτωβρίου.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει αρνηθεί επανειλημμένα να συστήσει ένα τέτοιο ανεξάρτητο όργανο. Αντ’ αυτού, έχει προτείνει τη δημιουργία μιας «επιτροπής», τα μισά μέλη της οποίας θα διορίζονται από τον κυβερνώντα συνασπισμό και τα άλλα μισά από την αντιπολίτευση.

Οι αντιπολιτευόμενοι ηγέτες έχουν απορρίψει αυτήν την πρόταση και έχουν δηλώσει ότι θα μποϊκοτάρουν μια επιτροπή που θα διορίζεται από πολιτικούς.

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