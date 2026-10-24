Πεδίο μάχης τα Τίρανα: Πλαστικές σφαίρες από την αστυνομία – Δυο διαδηλωτές στο νοσοκομείο

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Σε πεδίο μάχης έχουν μετατραπεί τα Τίρανα, με την αστυνομία να ρίχνει πλαστικές σφαίρες για να διαλύσει τις συγκεντρώσεις και να «επιστρατεύει» αύρες. Δύο διαδηλωτές μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ο ένας με τραύμα στο μάτι από πλαστική σφαίρα και η δεύτερη όταν η αύρα εκτόξευσε νερό πάνω της.

Σύμφωνα με το Euronews Albania, ο διαδηλωτής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς τις αισθήσεις του και με σοβαρή αιμορραγία από το μάτι.

Η δεύτερη τραυματίας έπεσε στο έδαφος και έχασε τις αισθήσεις της, αφού την στόχευσε αύρα. Εθελοντές γιατροί την πλησίασαν για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Στην πλατεία «Σκεντέρμπεϊ», στο κέντρο των Τιράνων το σκηνικό είναι πολεμικό. Οι αστυνομικές δυνάμεις «έπνιξαν» την πλατεία με δακρυγόνα. Οι διαδηλωτές απαντούν με πετροπόλεμο και πυροτεχνήματα.

Η διαδήλωση είχε ξεκινήσει από το μεσημέρι στα Τίρανα με ακτιβιστές να καίνε τις καρέκλες που έβγαλε έξω από το πρωθυπουργικό του γραφείο ο Έντι Ράμα, ως πρόσκληση διαλόγου και στήνουν οδοφράγματα.

Φοιτητές και φοιτήτριες «πλημμύρισαν» το χώρο έξω από το υπουργείο Παιδείας καίγοντας κάδους. Έβαλαν φωτιά σε κάδους, με την Αστυνομία να απαντά με χημικά.

Από όλες τις πόλεις της χώρας κατέφθασαν στα Τίρανα

Μπλόκα είχαν στηθεί και στην εθνική οδό που συνδέει τα Τίρανα με τον βορρά και τη συνοριακή διάβαση προς τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι θα μετακινηθούν προς τα Τίρανα πολλοί Αλβανοί όπου ζουν εκεί για να υποστηρίξουν τις διαμαρτυρίες των φοιτητών.

Οι έλεγχοι σε όλα τα αυτοκίνητα που κινούνται είναι εκτεταμένοι, το ίδιο όμως συμβαίνει και σε άλλες εθνικές οδούς της Αλβανίας καθώς πολίτες από την περιοχή της Αυλώνας κατευθύνονται προς την πρωτεύουσα.

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